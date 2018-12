Auch die Grünen haben in der Aussage des geschäftsführenden Tiroler SPÖ-Chefs Georg Dornauer, der tags zuvor vom Landesparteivorstand bestätigt wurde, wonach "Sexismus beim Empfänger entsteht", eine "klassische" Täter-Opfer-Umkehr geortet. "Sexismus entsteht beim Sexisten und bei niemandem sonst", betonte die grüne Landtagsvizepräsidentin Stephanie Jicha am Dienstag.

"Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass in der Sozialdemokratie im Jahr 2018 eine solche Aussage Platz hat", so die grüne Gleichstellungssprecherin. Dornauer versuche die Verantwortung an die Empfänger abzuschieben, meinte Jicha: "Mit so einem Vorsitzenden hat die SPÖ ein ernsthaftes Glaubwürdigkeitsproblem." Denn wer sich zuerst geläutert zeigt und dann direkt im Anschluss "erneut so danebengreift", der könne es nicht ernst meinen.