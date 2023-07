Auböck als Vorlauf-Zweiter ins WM-Finale über 400 m Kraul

Ex-Kurzbahn-Weltmeister Felix Auböck ist am Sonntag bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Fukuoka über 400 m Kraul in 3:44,14 Min. als Gesamtzweiter der Vorläufe souverän ins Finale geschwommen. Schnellster war der Australier Samuel Short in 3:42,44. Um 13.02 Uhr MESZ (live ORF Sport +) geht es für den Niederösterreicher Auböck um seine erste Langbahn-WM-Medaille. Für Semifinalläufe qualifizierten sich Simon Bucher über 50 m Delfin und Bernhard Reitshammer über 100 m Brust.

Bucher kam über 50 m Delfin in 23,32 Min. als 13. in die Runde der Top 16, Reitshammer über 100 m Brust in 1:00,20 Min. als 15. Die beiden Tiroler streben um 13.27 Uhr bzw. 13.55 Uhr nach dem Finaleinzug. Valentin Bayer belegte über 100 m Brust in 1:00,51 Min. Vorlaufrang 18, der EM-Vierte des Vorjahres über diese Distanz war so zweiter Ersatz für das Semifinale. Die Niederösterreicherin Marlene Kahler belegte über 400 m Kraul in 4:13,13 Min. Endrang 25. Die Top Acht erreichten das von Katie Ledecky (USA/4:00,80), Ariarne Titmus (AUS) und Summer McIntosh (CAN) angeführte Finalfeld.