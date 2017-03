Der türkisch-islamische Moscheenverein ATIB steht im Verdacht, in Österreich dubiose Tätigkeiten für Erdoğans Regierung ausgeführt zu haben. Woher stammt das Geld, mit dem Imame geleast und Immobilien gekauft werden?

Klasse 3-A, Klasse 3-B, Klasse 3-C. Es ist ein Dienstag im Jänner, um die Mittagszeit, als aus den Räumen im dritten Stock deutlich Kinderstimmen zu hören sind. Eine Lehrerin trägt vor. Allein, es handelt sich um keine Schule. Sagen die, die dafür verantwortlich sind. Koranvertiefung für die nächste Generation? Islamnachhilfe für Wiens türkischstämmige Jugend? Auf Nachfrage heißt es, wir hätten uns getäuscht. Koranunterricht gebe es hier nur an Wochenenden und in den Ferien.

Das Gebäude in der Sonnleithnergasse in Wien-Favoriten sieht aus wie ein grauer, vergitterter Klotz. Unzählige blaue Vertikalstreben scheinen die Fassade und die mit Gardinen verhängten Fenster zu umklammern. Fast wie ein Bunker, der zwar äußerlich über die anderen Gebäude hinwegragt - sich innerlich aber abschirmt. Von welchem man die Sicht nach außen hat - in den man aber selbst nur schwer hineinschauen kann. Es ist der Hauptsitz der ATIB.

