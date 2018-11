Asyl-Quartier in Drasenhofen sorgt für Diskussionen

Die Unterkunft für auffällige, unbegleitete Minderjährige in Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) sorgt für Diskussionen: Am Donnerstag meldete sich die Integrationssprecherin der SPÖ Niederösterreich, LAbg. Kathrin Schindele, zu Wort. Sie verurteile "die dortigen Gegebenheiten mit Stacheldrahtzaun und privatem Wachhund aufs Schärfste", betonte die Mandatarin in einer Aussendung.

Für die SPÖ Niederösterreich habe das Thema Sicherheit oberste Priorität, so Schindele. "Jedoch hat auch die Wahrung der Menschenwürde eine große Bedeutung und es steht außer Zweifel, dass eine derartige Internierung, wie wir sie derzeit in Drasenhofen vorfinden, höchst unmenschlich ist."

Die niederösterreichischen Sozialdemokraten hätten sich "gewünscht, dass den Jugendlichen, solange sie sich in Österreich aufhalten, eine Möglichkeit gegeben wird, einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen". Sie hinter einem Stacheldrahtzaun zu internieren, widerspreche jeglicher Menschlichkeit und sei ein Armutszeugnis für das Bundesland.