Heute endet die Begutachtungsfrist zur umstrittenen Fremdenrechtsnovelle. Dabei regt sich nun prominenter Protest gegen eine geplante Maßnahme der Regierung: Die Einstellung der Rechtsberatung für Asylbewerber durch unabhängige Vereine.

Sowohl namhafte Juristen wie Heinz Mayer und der Menschenrechtsexperte Manfred Nowak als auch zahlreiche Künstler wie Cornelius Obonya, Josef Hader und Eva Menasse fordern in einem offenen Brief, dass eine unabhängige Asylrechtsberatung erhalten bleibt.

Bundesagentur soll ab 2020 übernehmen

In einem Asylverfahren hat ein Asylbewerber das Recht auf eine Rechtsberatung. Diese Beratung ist für den Asylsuchenden kostenlos und wird derzeit von zwei Vereinen durchgeführt, dem Verein Menschenrechte Österreich und der Arge Rechtsberatung (setzt sich zusammen aus Volkshilfe und Diakonie). Ab 2020 soll eine Bundesagentur, die im Innenministerium angesiedelt sein soll, diese Rechtsberatung übernehmen. Das Innenministerium argumentiert, dass so Asylverfahren schneller durchgeführt werden können. Kritiker sehen darin eine Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit, weil die Unabhängigkeit gefährdet sei.

» Es widerspricht allen Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit «

Das sehen Künstler, Prominente, Juristen und Menschenrechtsexperten allerdings anders: Sie orten in der geplanten Änderung eine Verstaatlichung der Rechtsberatung. "Durch dieses Vorhaben wird die unabhängige Rechtsberatung de facto eingestellt. Dabei widerspricht es allen Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, dass Bedienstete eines Ministeriums Menschen beraten und vertreten sollen, deren eigene Behörde (in diesem Fall: das BFA) zuvor ihre Anträge negativ beschieden hat", heißt es in dem offenen Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz und die Regierung.

Der Appell der Unterzeichner des Briefes zum Abschluss lautet: "Bringen Sie den Rechtsstaat nicht durch die Aushöhlung fundamentaler Menschenrechte für schutzsuchende Menschen in Gefahr! Erhalten Sie die Unabhängigkeit der Rechtsberatung und den vollen Zugang zu den Höchstgerichten!"