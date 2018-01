Asyl - Kärntens LH Kaiser strikt gegen Massenquartiere

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat am Donnerstag die Pläne von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), Grundversorgungs-Massenquartiere für Asylwerber zu schaffen, strikt abgelehnt. "Das kommt für uns in Kärnten nicht in Frage", sagte er in einer Aussendung. Er wies auf die gültige 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern in dieser Causa hin.

Der Innenminister könne die Grundversorgung, die in dem 15a-Vertrag geregelt sei, nicht einseitig ändern, es sei denn, er wolle auch die gesamten Kosten für die Versorgung als Bund übernehmen, sagte Kaiser. Die Ankündigung des Innenministers kommt für ihn einem "Anschlag auf den sozialen Frieden" gleich. Massenquartiere würden immer Angst erzeugen, zugleich werde der Radikalisierung bei den Untergebrachten Vorschub geleistet.

Kärnten habe gezeigt, dass die Unterbringung von Asylwerbern in Quartieren mit überschaubarer Größe funktioniere, betonte Kaiser. Die Lage im Land sei entspannt, aktuell gebe es mit 3.138 Asylwerbern um etwa 3.000 weniger als 2015/16. Laut aktuellen Zahlen sind gut 3.000 in vom Land genehmigten Privatquartieren untergebracht, der Rest befindet sich in Bundesquartieren.