Sie inspirieren und prägen ihre Mitmenschen. Manche erreichen Großes und den meisten fällt es nicht schwer sich durchzusetzen. Generell gelten Sie als recht einflussreich. Die Rede ist von Menschen, die in folgenden vier Tierkreiszeichen geboren sind.

1. Schütze

Dieses Sternzeichen ist dafür bekannt großen Einfluss auf sein soziales Umfeld zu nehmen. Im positiven Sinne wohlgemerkt! Denn Menschen mit diesem Sternzeichen sind die geborenen Entertainer und immer die richtige Anlaufstelle, wenn man eine gute Zeit erleben will. Das gilt aber nicht nur für Ablenkung vom Alltag. Nein, einflussreich ist dieses Sternzeichen auch deshalb, weil es stets seine Popularität nutzt, um damit einen Fortschritt zu bewirken. Und dabei will der Schütze nur sich, sondern auch seine Gesellschaft langfristig voranbringen.

2. Skorpion

Klar, er kann schon mal den Stachel ausfahren und sich damit unbeliebt machen. Aber im Grundwesen hat ein Skorpion tatsächlich das Zeug dazu Großes zu leisten. Wer als Skopion Optimismus und sozialen Ader kombiniert, wird schnell merken, dies eine unschlagbare Kombination ist. Bestes Beispiel dafür: Marie Curie. Der Einfluss der berühmten Physikerin, die im Sternzeichen Skorpion war, ist unbestreitbar. Mit ihrer Arbeit lieferte sie wichtige Innovationen zur Wissenschaft und heimste gleich mehrere Nobelpreise für Chemie und Physik ein.

3. Widder

Der Widder wird vom Planeten Mars beherrscht, der synonym für Kampfgeist und Mut steht. Diese Eigenschaften setzt der Widder ein, bis er an sein Ziel kommt. Dabei lässt er sich niemals von seinem Weg abbringen oder stellt sich selbst in Frage. Er verlässt sich schließlich voll und ganz auf seinen Instinkt. Denn dieses Sternzeichen weiß genau, was es will. Das kann sich auf alle Bereiche der Lebenswelt beziehen – manche stehen als Stars im Rampenlicht, andere nutzen ihre Position, um Gutes.

4. Wassermann

Ein stets zukunftsorientiertes und visionäres Denken wird dem Sternzeichen des Wassermannes nachgesagt. Dieses freiheitsliebendes Sternzeichen strotzt gerade zu vor Ideenreichtum. Diese postiven Eigenschaften bleiben auch bei Freunden, Familie, Bekannten und überhaupt jedem, dem das Wasserzeichen begegnet, nicht unbemerkt. Ihre Arbeit und ihr gesamtes Tun, hinterlässt nicht nur bei der Umwelt der Wassermänner und -frauen einen bleibenden Eindruck, sondern auch bei ihrer Nachwelt.

