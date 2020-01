Das neue Jahr hat begonnen und schon rollt die erste Grippewelle übers Land. Manch einer hat seine Neujahrsvorsätze längst wieder über Bord geworden und auch mit der Diät klappt es nicht so wie geplant. Doch es gibt Hoffnung. Denn in den Sternen steht geschrieben, dass sich für folgende Sternzeichen im Jahr 2020 besonders viel zum positiven ändern wird.

1. Widder - Waghalsig mitten ins Leben

Im neuen Jahr kehrt in Ihrem Leben beruhigende Stabilität ein. Berufliche Loyalität macht sich bezahlt, man schätzt Ihren reichen Erfahrungsschatz und Ihre solide Arbeit und bietet Ihnen an, mehr Verantwortung zu übernehmen. Privat mischt sich in spielerische Flirts eine ernsthafte Note, lockere Beziehungen verfestigen sich allmählich.

Treten Sie mit Ihrem Herzensmenschen vor den Traualtar, bauen Sie ein Haus oder tätigen Sie langfristige Investitionen. Im Herbst schenkt Ihnen ein erholsamer Urlaub neue Energie, am Jahresende winken dank Glücksbringer Jupiter jede Menge Chancen. Wagen Sie einen kleinen Einsatz im Spiel. Astrotipp: März-Geborene setzen 2020 auf den Faktor Sicherheit, April-Geborene stürzen sich waghalsig mitten ins Leben.

2. Stier - Veränderungen endlich annehmen

Als Stier können Sie eines gar nicht leiden: Veränderung! Sie mögen es, wenn alles so bleibt, wie es ist und Sie sich nicht aus Ihrer Komfortzone herausbewegen müssen. 2020 wird aber genau das der Fall sein. Vor allem in der Liebe wird sich grundlegend etwas ändern. Und sind wir mal ehrlich, dass hast du dir doch schon lange gewünscht oder? Am Jahresanfang entflammt mancher Single Hals über Kopf; gute Chancen, dass sich mehr daraus entwickelt. Im Beziehungsleben gibt’s zwar ein ständiges Auf und Ab, nach jedem Streit ist die Versöhnung aber umso schöner. Übrigens: Auch in Ihrer Karriere werden sich endlich Ihre Bemühungen auszahlen. Astrotipp: April-Stiere brauchen spannende Herausforderungen, Mai-Geborene werden von Glücksbringer Jupiter verwöhnt.

3. Steinbock - Erfolg ist Ihnen sicher

In diesem temporeichen Jahr sind Sie ständig unterwegs. Uranus macht Lust auf spannende Herausforderungen. Wichtig: Sagen Sie zu, wenn Sie ein neues Aufgabengebiet dem ersehnten Platz an der Spitze näher bringt und Ihre gesellschaftliche Position stärkt. Stürzen Sie sich hinein ins geschäftliche Abenteuer, der Erfolg ist Ihnen sicher!

Ihre exzellenten Leistungen sollten aber auch entsprechend honoriert werden, stellen Sie Forderungen. Privat beschert Uranus herrliche Liebesüberraschungen, aus prickelnden Flirts entwickeln sich aufregende Beziehungen, bei denen Sie einander aber gewisse Freiräume zugestehen sollten. Astrotipp: Dezember-Steinböcke haben Lust auf Abenteuer, bei Jänner-Geborenen werden Karrierewünsche wahr.

4. Jungfrau - Jupiter bringt großes Glück

Stellen Sie sich schon mal auf viel Action und Trubel ein – es wird spannend. Denn: 2020 zählen Sie zu den Glückskindern. Ihr Credo fürs neue Jahr: Die ganze Welt ist eine Bühne und Sie sind der Star. Schon allein durch Ihr Auftreten ziehen Sie aller Blicke auf sich; man harrt Ihrer Worte, man schmeichelt Ihnen und zeigt, dass man Sie liebt und schätzt.

Wenn Sie ein aufregender Mensch verwöhnen will, sollten Sie ihn genauer in Augenschein nehmen. Es könnte sich um die große Liebe handeln. Großen Erfolg haben im neuen Jahr alle, die beruflich mit Zahlen und Fakten hantieren. Ob Sie nun Manager oder Techniker sind: Dank Jupiter werden Sie jedes noch so schwierige Sanierungsprojekt zu einem für Sie profitablen Ende bringen. Astrotipp: August-Geborene sind im neuen Jahr ständig unterwegs, September-Jungfrauen haben dank Jupiter großes Glück.

5. Löwe - Die Liebe wird Sie finden

Schon im vergangenem Jahr haben Sie grundlegende Dinge verändert, die sich jetzt auszahlen. Viele Ihrer größten Träume werden endlich wahr. Dabei steht 2020 steht besonders die Liebe hoch im Kurs, mancher Single begeistert sich spontan für eine unternehmungslustige Person. Bleiben Sie am Ball, gemeinsam könnten sie die Welt erobern. Planen Sie doch gleich für den Sommer einen aufregenden Abenteuerurlaub ein. Uranus sorgt auch in längeren Beziehungen für den sinnlichen Kick. Astrotipp: Juli-Geborene gehen siegessicher ans Werk, bei August-Löwen hängt der Liebeshimmel voll süßer Geigen.