Astrid Lindgren verglich Björn Ulvaeus mit Michel

ABBA-Star Björn Ulvaeus (78) denkt immer noch gern an seine Begegnungen mit Astrid Lindgren (1907-2002) zurück. Einmal habe die Schriftstellerin zu ihm gesagt: "Du bist ein kleiner Michel, nicht wahr?" Damit spielte sie auf ihre Figur des Schlingels Michel aus Lönneberga an. Ulvaeus traf die berühmte schwedische Kinderbuchautorin zum ersten Mal, als er noch relativ am Anfang seiner Laufbahn als Musiker stand.

Ein Wochenmagazin habe sie beide damals auf seinen Wunsch hin zusammengebracht, berichtete Ulvaeus der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Er habe Lindgren als außerordentlich weise und gleichzeitig voller Humor in Erinnerung. "Es kommt nicht oft vor, dass man einer Person begegnet, bei der man das Gefühl hat, dass sie einen komplett durchschaut - aber sie war so ein Mensch."