Schmerzfrei bewegen

Gerade bei Kälte spüren wir sie verstärkt - die Gelenksbeschwerden. Die kalte Jahreszeit ist jene, in der chronische Gelenksprobleme die meisten Unannehmlichkeiten verursachen. Immer dann, wenn die Energie nicht richtig fließen kann, kommt es zum Schmerz. Bei Kälte verstärken sich die Gelenkschmerzen durch verengte Gefäße und dadurch schlechtere Durchblutung, verminderte Abfuhr der Schlackenstoffe, aber auch verspannte Muskulatur. Bei Abnützung wie Arthrose kommen unter Umständen auch stechende Schmerzen hinzu. Besonders am Morgen fühlen wir uns oft wie eingerostet. Gelenke sind nach der Traditionellen Chinesischen Medizin Energiesperren. Durch Bewegung kommt die Energie wieder in Fluss. Sie gilt daher als optimale Maßnahme, um Abbauprozessen vorzubeugen, solange Übungen korrekt und schonend umgesetzt werden. Das heißt, dass sie so gewählt werden, dass der Knorpel nicht Schaden nimmt. Denn die feine Überzugssubstanz der Knochen fungiert wie ein Stoßdämpfer. Er wird durch Bewegung genährt und geschmeidig gehalten. Radfahren, Walken, Schwimmen oder auch Bouldern sind Formen, welche nicht nur die Muskulatur zur Stabilisation trainieren, sondern das Gelenk durch die Produktion der Gelenksschmiere nähren. Auch Kurkuma wird bei Gelenksbeschwerden eingesetzt. Konkret hat das enthaltene Curcumin einen entzündungshemmenden Effekt. Um diesen optimal entwickeln zu können, braucht es allerdings eine technologische Verarbeitung. Müsste man normalerweise 15 g Kurkuma täglich einnehmen, reichen bei liposomal aufbereitetem Curcumin ein bis zwei Kapseln. Bei chronischen Gelenksbeschwerden ohne Hitzeentwicklung sind Leinsamenwickel empfehlenswert. Nehmen Sie hierzu vier Esslöffel Leinsamen und verkochen sie mit 150 ml Wasser sowie einem Esslöffel Apfelessig zu einem dicken Brei. Verteilen Sie den warmen Brei auf einem Leinentuch und lassen Sie ihn kurz überkühlen. Nachdem die Temperatur überprüft wurde, wird das eingeschlagenen Tuch noch warm mit einer Frischhaltefolie angewickelt und mit einem Schal oder Frotteehandtuch umhüllt.

