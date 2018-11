Die letzten Tiger

Die Zahl ist alarmierend und kaum zu glauben: Nur noch 3.890 Tiger leben weltweit in Freiheit. Die meisten Vertreter der Spezies Pantherinae - so nennen Zoologen diese Großkatzen - sind in Indien beheimatet. In Laos, Kambodscha und in Vietnam wurden die Tiger schon vor Jahren ausgerottet.

Wie viele dieser anmutigen Raubkatzen in Zoos zur Schau gestellt werden, in privaten Tierparks und Zirkussen ihr Dasein fristen oder gar ihrer Felle und Knochen wegen gezüchtet werden, ist nicht bekannt. Schätzungen der Naturschutzorganisation WWF (World Wildlife Fund) zufolge werden 20.000 Tiger in Gefangenschaft gehalten. Nicht wenige davon fristen in Europa ein erbärmliches Dasein.

Ein grauenerregendes Beispiel dafür ist der Fund, den Ermittler auf einem Anwesen in der Nähe von Prag vor wenigen Monaten verbuchen mussten: In einer Gefriertruhe wurde das Fleisch von Tigern aufbewahrt. Ihre Knochen waren zu Brühe verarbeitet worden, getötet hatte man die Tiere durch einen Schuss in die Augenhöhlen, um das Fell nicht zu verletzen. Wie viele lebende Tiger sich noch auf dem Hof befanden, wurde nicht bekannt. Die mutmaßlichen Täter stammen aus Vietnam und Tschechien, einer von ihnen soll Mitglied einer Zirkusfamilie sein. Wie viele illegale Zuchten von Großkatzen es insgesamt gibt, harrt noch der Ermittlung.

Tiger brauchen dringend unseren Schutz

Verwendung finden die Produkte vor allem in Asien, wo sie in der traditionellen chinesischen Medizin zum Einsatz kommen. Viele halten Tigerwein für ein Heilmittel und schreiben Tigerkrallen und -zähnen potenzsteigernde Wirkung zu. Georg Scattolin vom WWF Österreich weiß aus Erfahrung: Jahrzehnte vergehen, bis man Traditionalisten in Asien davon überzeugen kann, dass das Vertrauen auf diese Mittel Aberglaube ist, sagt Scattolin. Dann aber leben keine Tiger mehr.

Deshalb sollten Urlauber in asiatischen Ländern genau darauf achten, was sie kaufen. In den Jahren zwischen 1999 und 2016 wurden in der EU 8.728 Tiger-Produkte beschlagnahmt, wie "Vier Pfoten" recherchiert hatte. Wer mit einem solchen Produkt in Europa einreist, schadet nicht nur den Tigern, sondern auch sich selbst. Denn der Besitz solchen Unrats ist strafbar.

Wir alle aber können zum Erhalt der Tiger beitragen. Eine Möglichkeit wäre die Übernahme einer Patenschaft (Informationen auf www.wwf.at). Eine andere ist stete Wachsamkeit: Melden Sie Missstände, etwa wenn sie einen Wanderzirkus oder einen Privatzoo entdecken. Die geretteten Tiere werden es Ihnen danken.

