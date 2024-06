Arte will mithilfe von EU-Fördergeld Mediathek ausbauen

Der deutsch-französische Fernsehsender Arte will das Mediathekangebot in Europa ausbauen und setzt dabei auf EU-Geld. Die Vizepräsidentin des Vorstands, Heike Hempel, teilte der dpa mit: "Um alle Menschen in Europa anzusprechen, braucht es ein größeres Volumen an Programmen in den jeweiligen Sprachen und es müssen natürlich auch neue Sprachen hinzugefügt werden." Bereits heute gebe es Inhalte neben Deutsch und Französisch auf Englisch, Spanisch, Polnisch und Italienisch.

Rund ein Fünftel der Videoabrufe stammten aus anderen Ländern als Deutschland und Frankreich. Zahlreiche Arte-Inhalte seien bereits europaweit zugänglich. In den kommenden Monaten will Arte das Expansionskonzept weiterentwickeln. "Es geht hier nicht nur um Übersetzung und Untertitelung der Inhalte, sondern vor allen Dingen um die Lokalisierung und Anpassung des Programmkatalogs an die Zielländer", so Hempel.

Die Arte-Pläne hatten unlängst Aufmerksamkeit von höchster Stelle bekommen. Bei seinem Deutschlandbesuch hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Idee befürwortet. Von Deutschlands Medienstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hieß es, die Bundesregierung begrüße das Anliegen.