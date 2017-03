Seit Wochen liefern sich Donald Trump und Arnold Schwarzenegger einen Kleinkrieg. Auf die Frage, weshalb der US-Präsident so sehr an seiner Person interessiert sei, antwortete Arnie nun: "Ich glaube, er ist in mich verliebt."

Erst machte sich Donald Trump über Arnold Schwarzeneggers schlechte Quoten bei der TV-Show "Celebrity Apprentice" lustig und rief sogar dazu auf, für den Schauspieler zu beten. Der gebürtige Österreicher schlug in launiger Art und Weise zurück. Gegenüber dem "Men's Journal" erklärte er, wie er eigentlich auf Trumps ätzende Kommentare reagieren wollte: "Ich rief meinen Assistenten an und sagte ihm: 'Ich denke, wir sollten ein Treffen vereinbaren und nach New York fliegen. Und dort schlagen wir sein Gesicht in einen Tisch'." Klingt ganz nach dem "Terminator". Doch Arnie lachte anschließend über seinen Kommentar und meinte, dies habe er nun einmal nicht tun können und sich daher für seine Instagram-Botschaft entschieden.

» Ich glaube, er ist in mich verliebt. Ja, das glaube ich. «

Nun konnte sich Arnold Schwarzenegger eine weitere Spitze nicht verkneifen. Als er bei seinem Auftritt von Michael Smerconish gefragt wurde, weshalb der US-Präsident so auf ihn fixiert sei, scherzte Arnie: "Ich glaube, er ist in mich verliebt." Selbst auf Nachfrage des Moderators meinte er nochmals: "Ja, das glaube ich."

Aus für "Celebrity Apprentice"

Bei "Celebrity Apprentice" ist Arnold Schwarzenegger inzwischen ausgestiegen. Nachdem die Leute herausfanden, dass Donald Trump nach wie vor als Produzent in die Show involviert ist und damit Geld verdient, habe "die Hälfte der Zuschauer begonnen, die Show zu boykottieren", erklärte Arnie dem "Empire Magazin". Der US-Präsident wollte das nicht so stehen lassen und verkündete via Twitter, der Ex-Gouverneur von Kalifornien sei nicht freiwillig gegangen, sondern gekündigt worden.

Arnold Schwarzenegger isn't voluntarily leaving the Apprentice, he was fired by his bad (pathetic) ratings, not by me. Sad end to great show — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. März 2017

Man darf gespannt sein, wie und ob Trump auf Arnies Aussage, er sei wohl in ihn verliebt, reagieren wird. Viel Humor ist nicht zu erwarten.