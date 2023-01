"Arnie" entreißt "KitzRaceParty" dem Promi-Mittelmaß

Arnold Schwarzenegger hat Samstagabend auch den "Red Carpet" anlässlich der "KitzRaceParty" in Harti Weirathers "VIP-Tempel" im Zielgelände der Streif dominiert. Der Hollywoodstar ließ sich in diesem Jahr ebendort mit Freundin Heather Milligan und Tochter Christina zum ausgiebigen Blitzlichtbad blicken. Damit und aufgrund des ansonsten diesmal eher dünneren Promi-Aufgebots bekam der Anführer der Kitzbüheler-Society das, was er wohl insgeheim wollte: die volle Aufmerksamkeit.

Vor "Arnie" waren überwiegend ehemalige Skifahrer und Skisportlegenden über den "Red Carpet" gehuscht, der in diesem Jahr eigentlich weißer Teppich hätte heißen müssen. Stephan Eberharter gab sich auf ebenjenem etwa mit Rainer Schönfelder, Hannes Reichelt, Aksel Lund Svindal, Franz Klammer und Werner Grissmann die Schaulauf-Klinke in die Hand.

Als weitere bekannte Gesichter ließen sich Moderatorin Victoria und ihre Model-Schwester Paulina Swarovski blicken. Auch Model Barbara Meier gab sich mitsamt ihres Mannes Klemens Hallmann nicht zum ersten Mal an diesem Hahnenkamm-Wochenende ein Stelldichein. Weiters beschritten René Benko und seine Frau Nathalie den Teppich und gaben sich posierfreudig. Auch ORF-Generaldirektor Roland Weißmann folgte dem Ruf Weirathers.

Ein prominenter "Lokalmatador", weil mittlerweile vor allem in Kitzbühel wohnhaft, war ebenfalls zugegen: Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und seine Ehefrau Fiona ließen sich die "KitzRaceParty" nicht entgehen. Sie bevorzugten aber wie in vorangegangenen Jahren nicht den "Red Carpet", sondern versuchten sich möglichst unbemerkt von der Journalistenschar in den Saal zu begeben. Wer als "Live Act" die Party, die großteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne geht, beehren wird, blieb indes bis zuletzt ein "Geheimnis".