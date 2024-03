Arnautovic bei Inters 1:0-Sieg in Bologna verletzt

Marko Arnautovic hat sich am Samstag bei Inter Mailands 1:0-Auswärtssieg gegen seinen Ex-Club Bologna verletzt. Der in der 66. Minute eingewechselte ÖFB-Teamstürmer griff sich in der 95. Minute ohne Fremdeinwirkung mit schmerzverzerrtem Gesicht an den rechten hinteren Oberschenkel, musste danach länger behandelt werden und kehrte nicht mehr auf den Platz zurück. Der genaue Grad der Verletzung war zunächst unklar.

Damit könnten die Personalsorgen von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick etwas mehr als drei Monate vor Österreichs erstem Match bei der EM in Deutschland noch größer werden. Stürmer Sasa Kalajdzic fällt aufgrund eines Kreuzbandrisses definitiv für das Turnier aus, der Einsatz von Kapitän David Alaba ist ebenfalls wegen eines Kreuzbandrisses äußerst fraglich.

Durch den Erfolg gegen den Tabellenvierten, bei dem Stefan Posch durchspielte, liegt Inter als Serie-A-Spitzenreiter zumindest für einen Tag 18 Punkte vor dem ersten Verfolger Juventus Turin. Das entscheidende Tor erzielte Yann Bisseck in der 37. Minute per Kopf. Für Inter war es der 13. Pflichtspiel-Sieg in Folge.

Die Mailänder kämpfen am Mittwoch in Madrid gegen Atletico um den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale. Das Achtelfinal-Hinspiel endete dank eines Arnautovic-Treffers mit einem 1:0 für die Italiener.