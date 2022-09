Arnautovic ex aequo mit Herzog ÖFB-Rekordspieler

Marko Arnautovic ist seit Donnerstag ex aequo mit Andreas Herzog österreichischer Fußball-Rekordteamspieler. Der 33-Jährige hält durch seinen Einsatz im Nations-League-Match im Stade de France in Saint-Denis gegen Frankreich bei 103 Länderspielen und holte damit seinen früheren Trainer bei der ÖFB-U21-Auswahl ein. Bereits am Sonntag gegen Kroatien könnte Arnautovic zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen.

Außerdem absolvierte David Alaba sein 95. Ländermatch und liegt damit als Vierter gleichauf mit Toni Polster.