Ariana Grande mit neuem Album auf der Sonnenseite

Nach dreieinhalb Jahren hat US-Popstar Ariana Grande wieder ein Album herausgebracht. "Eternal Sunshine" kann seit Freitag angehört werden und besteht aus 13 Songs, darunter das bereits vorab veröffentlichte House-Stück "Yes, and?". "Es ist eine Art Konzeptalbum, denn es sind alles verschiedene, gesteigerte Stücke derselben Geschichte, derselben Erfahrung", so die 30-Jährige zuletzt auf Instagram. Es gehe dabei etwa um die Erwartungen, die Leute an sie hätten.

Ein Highlight des Albums ist für Grande, die die vergangenen Jahre unter anderem mit der Verfilmung des Musicals "Wicked" verbrachte, etwas sehr Persönliches: ein Song zusammen mit ihrer Großmutter. Der Song "Ordinary Things (feat. Nonna)" verweist auf die Zusammenarbeit mit der 98-jährigen Marjorie Grande. Grandes Oma mütterlicher Seite ist italienischer Abstammung und wird von der Sängerin häufig "Nonna" genannt. Für ihren Auftritt bei den MTV Video Music Awards im Jahr 2018 hatte Grande bereits ihre Großmutter und ihre Mutter Joan für das Finale ihres Songs "God is a Woman" auf die Bühne geholt.

Weitere Titel auf "Eternal Sunshine" sind etwa "Bye", "Supernatural", "True Story" oder "The Boy Is Mine". Es ist ihr siebentes Studioalbum. Grandes bisher letzte Platte "Positions" erschien im Jahr 2020.