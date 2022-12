Argentinien und Kroatien ermitteln ersten WM-Finalisten

Argentinien und Kroatien spielen am Dienstag (20.00 Uhr/live ServusTV) in Lusail um den Einzug ins Finale der Fußball-WM in Katar. Im Halbfinale zwischen dem Sieger der Copa America mit Superstar Lionel Messi und dem Vize-Weltmeister von 2018 wird ein Duell auf Augenhöhe erwartet. Der zweite Finalist wird am Mittwoch (20.00 Uhr/live ORF 1) zwischen der Überraschungsmannschaft Marokko und Titelverteidiger Frankreich ermittelt.

Kroatien hat sich im Achtelfinale gegen Japan und im Viertelfinale gegen Turnierfavorit Brasilien jeweils im Elfmeterschießen durchgesetzt und steht zum dritten Mal nach 1998 und 2018 im Halbfinale. Argentinien musste im Viertelfinale gegen die Niederlande ebenfalls ins Elfmeterschießen. Für den bisher herausragenden Messi, den Superstar der Südamerikaner, geht es auch um die Chance, seine Karriere mit dem WM-Titel zu krönen.