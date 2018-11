Die beiden Sozialpartner werden in dieser Sache wohl keine Freunde mehr: Nachdem die Arbeiterkammer (AK) am Mittwoch einmal mehr - und mit einer Studie untermauert -, die neuen Arbeitszeitregeln kritisiert hat, kam darüber einmal mehr Kritik von der Wirtschaftskammer (WKÖ). Sie wirft der AK rund um den 12-Stundentag "Politpropaganda" vor.

"Wenn die Arbeiterkammer heute Alarm wegen der Arbeitszufriedenheit schlägt, dann stellen wir das massiv in Frage", so Rolf Gleißner von der WKÖ-Abteilung Sozialpolitik und Gesundheit. "Die AK sollte eigentlich wissen, dass die Arbeitszufriedenheit der Österreicher nicht nur hoch ist, sondern sogar höher als je zuvor", verwies Gleißner auf verschiedene Untersuchungen, unter anderem von der AK OÖ selbst, die dies bestätigen würden. Es gebe "keine Belege für einen Trend hin zur Ausnutzung des neuen Arbeitszeitgesetzes oder zu einer Änderung der Arbeitszeitpraxis, im Gegenteil", so Gleißner.