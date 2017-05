Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl ist optimistisch, dass die Sozialpartner trotz Regierungskrise die ihnen übertragenen Themen Arbeitszeitflexibilisierung und 1.500-Euro-Mindestlohn bis spätestens Ende Juni lösen.

Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl (ÖVP) ist optimistisch, dass die Sozialpartner trotz Regierungskrise die ihnen übertragenen Themen Arbeitszeitflexibilisierung und 1.500-Euro-Mindestlohn bis spätestens Ende Juni lösen. Dass die Sozialpartner in der Kritik stehen, begrüßt Leitl im Sinne einer Selbstreflexion, die ein Muss sei.

Dass die Sozialpartnerschaft tot sei, wie dies Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) kürzlich monierte, stellte Leitl im Klub der Wirtschaftspublizisten am Donnerstag in Wien aber deutlich in Abrede: "Totgesagtes lebt bekanntlich am längsten", sagte der Wirtschaftskammerpräsident. "Ich weiß nicht, ob die Totsager nicht selber wissen, dass sie vielleicht schon mehr tot sind als noch lebendig."

So würden sich die Sozialpartner bei den Themen Mindestlohn und Arbeitszeit nun auch nicht zurücklehnen. Dies, obwohl sie sagen könnten, dass sich wegen der derzeitigen Umbrüche alle Notwendigkeiten zur Gesetzeswerdung in diesen Themen womöglich gar nicht mehr ausgingen, so Leitl.

Es handle sich um "spannende, durchaus vertrauensvolle" Verhandlungen aller vier Sozialpartner. Es sei mehr als ein einfaches Kompromissfinden. In welchen Details es sich derzeit noch spießt, wollte Leitl aber nicht sagen. Wenn es zu einer Lösung komme, sei es schließlich uninteressant, worüber man vorher uneins war. Woran es gescheitert sei, wenn es wider erwarten zu keiner Einigung komme, müsse dann ohnehin ans Licht.

Jedenfalls würden die Sozialpartner sehr hohe Vertrauenswerte in der Bevölkerung genießen. "Sie sind ein Vertrauensanker in stürmischen Zeiten. Das Vertrauen müssen sie aber auch rechtfertigen. Es ist ein Erwartungsdruck der auf uns liegt - ich sage bewusst: nicht auf uns lastet", so Leitl. Man wolle das Vertrauen unbedingt rechtfertigen: "Alle, die in der Sozialpartnerschaft Verantwortung tragen, alle vier und ich nehme durchaus auch den Präsidenten der Industriellenvereinigung Georg Kapsch noch dazu, wollen der gemeinsamen Verantwortung für Österreich gerecht werden", so Leitl.

Betont staatstragend gab sich Leitl zum Thema vorgezogene Neuwahlen: Diese seien kein Weltuntergang. Er wünsche sich, dass nach der Wahl alle miteinander reden könnten, was ein Wollen voraussetze - "und sagen können, wie es mit dem Land weitergehen soll." Im bildlichen Vergleich mit dem Fußballsport sagte Leitl in Bezug auf die Zeit bis dahin, trotz praktisch aufgelöster Regierungskoalition: "In der Nachspielzeit können die schönsten Tore fallen."

Mit den erhofften Toren, die bis zur Wahl noch fallen sollen meinte Leitl neben der Gewerbeordnungsnovelle, dem Aus für Mehrfachstrafen für gleiche Vergehen von Unternehmen im Verwaltungsstrafrecht, Erhöhung der Forschungsprämie, Aktion 20.000 ("Gute Idee des Sozialministers" Alois Stöger) und Beschäftigungsbonus vor allem den Bildungsbereich. Leitl lobte Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) in höchsten Tönen: Sie habe mehr zusammengebracht als alle ihre Vorgänger und Vorgängerinnen gemeinsam, obwohl auch diese besten Willens gewesen seien.

"Es wäre schade, wenn wir dieses derzeitige Ergebnis unter den Tisch fallen lassen. Die Schulautonomie haben die Sozialpartner und die Wirtschaftskammer immer gefordert, auch Qualitätssteigerungsmaßnahmen für Pädagogen sind im derzeitigen Paket", so Leitl. Auch wenn es sich nicht um ein umfassendes Gesamtkonzept handle: Es ist ein Schritt. Setzen wir den um und lassen ihn nicht im Nirvana untergehen", appellierte Leitl an die Politik.

"Belustigend viel mehr als besorgniserregend", empfand Leitl die Information, die er nur aus Medien habe, dass sein neuer Parteichef Sebastian Kurz den NEOS-Mandatar Josef Schellhorn als Wirtschaftsminister umworben haben soll. Schellhorn ist gegen eine Pflichtmitgliedschaft in der Wirtschaftskammer. Das sieht Leitl naturgemäß anders und argumentiert mit den vielen Leistungen, die die Wirtschaftskammer für ihre Mitglieder erbringe und einer "Kosten-Nutzen-Relation".

Das Wort "Zwangsmitgliedschaft" ist für Leitl "eine Wertung, die ich ablehne". Man spreche beispielsweise ja auch nicht von einer "Zwangsstaatsbürgerschaft" oder einem "Zwangssteuerzahler". "Zwang - das Wort höre ich immer nur im Zusammenhang mit der Kammer", kritisierte der Wirtschaftskammerpräsident.