Nachdem bekannt wurde, dass Arbeitgeber die Freiwilligkeit des 12-Stunden-Tages ignorieren, spricht sich die Kanzlerpartei ÖVP für eine Nachschärfung aus - und schloss dabei auch eine Gesetzesnovelle nicht mehr aus.

"Die ÖVP ist für eine Verschärfung. Ob über gesetzlichen Weg, Erlass, Weisung oder Verordnung muss noch geklärt werden. Jedenfalls muss es zu einem verschärften Vorgehen durch die Arbeitsinspektorate kommen", erklärte ein Sprecher der ÖVP schriftlich.

Zuvor hatte es am Vormittag aus dem ÖVP-Parlamentsklub geheißen, dass eine Novelle des Arbeitszeitgesetzes kein Thema ist. Und ÖVP-Klubobmann August Wöginger schloss in den "Salzburger Nachrichten" (Montagsausgabe) eine Neuverhandlung aus: "Das Gesetz ist ja erst seit zwei Monaten in Kraft."

WKÖ fordert Einhaltung des Gesetzes

Nachdem bekannt geworden ist, dass zumindest zwei Hotels und ein Restaurant die Freiwilligkeit des 12-Stunden-Tages ignorierten, hat sich am Montag die Tourismus-Sparte der Wirtschaftskammer (WKÖ) für die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes stark gemacht. Die "missverständliche Formulierung eines privaten Steuerberatungsunternehmens" sei zurückgenommen worden.

"Wir decken keinerlei Verstöße oder schwarze Schafe, verwehren uns aber auch, dass aus einer unglücklichen Formulierung eines Vertragsmusters die Seriosität der gesamten Tourismus-Branche plakativ in Frage gestellt wird", erklärten WKÖ-Bundessparten-Obfrau Petra Nocker-Schwarzenbacher und die Fachverbands-Obleute Hotellerie und Gastronomie, Susanne Kraus-Winkler und Mario Pulker, in einer Aussendung.

AK Tirol machte weiteren Verstoß öffentlich

Die Arbeiterkammer Tirol hatte zuvor einen weiteren Verstoß gegen die Freiwilligkeit öffentlich gemacht. Im Dienstvertrag eines großen Hotelbetriebs am Arlberg hätte der Arbeitnehmer demnach erklären müssen, "freiwillig" eine Tagesarbeitszeit von bis zu 12 Stunden leisten zu wollen. Dazu hält die WKÖ fest: "Ein Vorwegverzicht auf das Ablehnungsrecht ist unwirksam." Die Formulierung werde in Zukunft nicht mehr verwendet.