Die Sozialpartner sollen bis zum Sommer auf Vorschläge zur Arbeitszeitflexibilisierung ausarbeiten, hat ihnen die Regierung aufgetragen. Die Arbeitszeiten seien schon jetzt flexibel, meint Arbeitsrechtler Martin Risak. Und: Je länger der Durchrechnungszeitraum, desto eher kommen Arbeitnehmer um ihre Zuschläge.

Es stimme nicht, dass derzeit nur zehn Stunden am Tag gearbeitet werden dürfe, sagte Risak, Professor für Arbeits- und Sozialrecht an der Universität Wien, am Montag im ORF-"Mittagsjournal". Es gebe die Möglichkeit von Sonderüberstunden bis zu 24 Wochen im Jahr mit Betriebsvereinbarung, den vollkontinuierlichen Schichtbetrieb sowie Arbeitstage von mehr als zehn Stunden bei einer Viertagewoche.

Seit den 1990er-Jahren sei die Arbeitszeit kontinuierlich flexibilisiert worden, jetzt gehe man "bis an die Grenze". Wichtig wäre aus Sicht des Experten, einen Puffer, sprich Stehzeiten, einzuplanen. Wenn man das nicht tut, "wird es kontinuierlich ein Problem bleiben". Wenn nun die Höchstarbeitszeit von zehn auf 12 Stunden ausgeweitet wird, wie von den Arbeitgebern gefordert, "wird die 13./14. Stunde ein Problem sein", so Risak.

Grundsätzlich bräuchten sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer flexible Arbeitszeiten. Idealerweise profitierten von einer neuen Regelung beide Seiten, die Firmen und die Beschäftigten - so wie zum Teil jetzt schon bei der Gleitzeit, sagte Risak. Längerfristig denkt der Experte an das Recht der Arbeitnehmer auf Teilzeit oder das Recht von Teilzeitbeschäftigten, wieder auf Vollzeit aufzustocken.

Unabdingbar seien jedenfalls die entsprechenden Rahmenbedingungen. Wenn Eltern zum Beispiel kurzfristig keine Kinderbetreuungseinrichtung finden, die ihr Kind auch elf oder 12 Stunden am Tag nimmt, seien sie von bestimmten Wirtschaftssegmenten mit überlangen Arbeitstagen ausgeschlossen.

Zum Thema Überstundenzuschlag respektive Lohndruck meinte Risak, dass schon "der alte Henry Ford" draufgekommen sei, dass die Leute länger am Fließband - eigentlich eine "unerträgliche" Arbeit - bleiben, wenn er ihnen mehr zahlt.

Wirtschaftsbund-Generalsekretär Peter Haubner (ÖVP) sagte im ORF-Radio, der Wirtschaftsbund wolle die Durchrechnungszeiträume erweitern, aber "keinem etwas wegnehmen von seinen Zuschlägen". Wie allerdings Mehrarbeit konkret abgegolten werden soll, dazu wollte sich Haubner nicht äußern. Da seien die Verhandlungspartner gefordert.