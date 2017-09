Muss ich zurückzahlen?

Ich wurde vor ungefähr einem Jahr gekündigt und habe am Ende des Dienstverhältnisses einen Betrag von mehreren Tausend Euro überwiesen bekommen. Da ich wegen meiner Prämienvereinbarung immer sehr schwankende monatliche Zahlungen erhielt, konnte ich diesen Betrag nicht nachvollziehen, er kam mir aber eher zu gering vor. Auf meine Nachfrage wurde mir von der Verrechnung meines ehemaligen Dienstgebers mitgeteilt, dass das schon so stimmt. Da ich nicht mehr streiten wollte, habe ich das dann so akzeptiert. Jetzt erhielt ich aber ein Schreiben, dass der Betrag angeblich zu hoch war und ich ungefähr ein Drittel zurückzahlen muss. Ich habe das Geld aber gar nicht mehr! Muss ich wirklich einen Teil wieder zurückzahlen?

Horst B., Innsbruck

Lieber Herr B.,

grundsätzlich gilt, dass Bezüge, die irrtümlich vom Arbeitgeber gezahlt wurden, obwohl sie nicht oder nicht in diesem Umfang zustehen, zurückgefordert werden können.

Lediglich wenn Sie das Geld schon gutgläubig verbraucht haben, ist eine Rückforderung durch Ihren ehemaligen Dienstgeber ausgeschlossen. Dabei wird an Ihre Gutgläubigkeit ein strenger Maßstab angelegt: Der gute Glaube beim Empfang und Verbrauch des unrechtmäßig bezogenen Entgelts ist nicht nur durch auffallende Sorglosigkeit ausgeschlossen, sondern auch schon dann nicht gegeben, wenn der Angestellte zwar nicht nach seinem Wissen, aber bei einer objektiven Beurteilung an der Rechtmäßigkeit der Auszahlung zweifeln musste.

Wenn Sie daher an der Rechtmäßigkeit der Höhe gezweifelt haben oder zumindest zweifeln hätten müssen, dann wären Sie nicht gutgläubig und müssten das zu viel erhaltene Geld auch dann wieder zurückzahlen, wenn Sie es gar nicht mehr haben. Das müsste Ihnen aber Ihr ehemaliger Dienstgeber nachweisen, den dafür die Beweislast trifft. Kriterien dafür, ob Sie gutgläubig davon ausgehen durften, dass Ihnen das Geld zusteht, sind etwa die Höhe des Auszahlungsbetrags, dessen Relation zu den bisherigen Bezügen oder die Transparenz des Abrechnungssystems.

Da Sie schildern, dass Sie immer schwankende Zahlungen erhalten haben und trotz Nachfrage die Zusammensetzung der Zahlung nicht nachvollziehen konnten und dass Sie eher davon ausgingen, dass der Betrag sogar zu gering war, spricht viel dafür, dass Sie den Betrag im guten Glauben in Empfang genommen und ausgegeben haben.

In diesem Fall sind Sie nicht verpflichtet, einen Teil des Entgelts wieder zurückzuzahlen, selbst wenn sich nun im Nachhinein herausstellen sollte, dass Sie wirklich zu viel -und nicht, wie von Ihnen zunächst vermutet, zu wenig -erhalten hätten.

Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie mir bitte: siehabenrecht@news.at