Auf dem Arbeitsmarkt haben es Menschen mit Behinderungen schwer. Experten sagen aber: Sie zu beschäftigen, ist wirtschaftlich sinnvoll

Rote Arbeitshose, schwarzes T-Shirt, feste Outdoorschuhe. Der junge Mann steht zwischen riesigen Regalen in einer Lagerhalle über eine Kartonschachtel gebeugt und packt sie aus. Er schlichtet Rollen mit Etiketten in eine Kiste. Als sie voll ist, stellt er sie ins Fach, schnappt sich die nächste, arbeitet konzentriert weiter. Wenig später schiebt er gut gelaunt einen Rollwagen durch die Regalreihen und sammelt Plastikmüll ein. Daniel Grötz ist meistens gut gelaunt, vor allem, wenn er hier sein kann: in einer 400 Quadratmeter großen Halle des Rewe-Konzerns in Wiener Neudorf, wo Verpackungsund Kleinmaterial gelagert werden.

Derzeit arbeitet er einmal in der Woche für einen Vormittag im sogenannten Unkostenlager. Sein größer Wunsch: Eine Teilzeitstelle über 20 Stunden zu bekommen. Einen entsprechenden Versuch hat er schon erfolgreich absolviert. "Ich habe vier Wochen lang ein Praktikum hier gemacht. Da habe ich jeden Tag gestrahlt wie ein Gummibär. Ich wollte überhaupt nicht mehr weg", sagt Daniel Grötz. "Ich mag die Arbeit. Die Leute sind nett, unser Chef ist super, ich fühle mich wohl. Ich wäre urglücklich, wenn ich hier bleiben könnte."

Daniel Grötz hat eine intellektuelle Behinderung, er hat Lernschwierigkeiten. Normalerweise ist er in einer geschützten Werkstätte der Lebenshilfe beschäftigt. "Wir schlichten Stifte und kleben Etiketten. Manchmal gibt es gar keine Arbeit und wir müssen warten", erklärt der Niederösterreicher. Das mag er am allerwenigsten.

Experten schätzen, dass in Österreich rund 22.000 Menschen mit Behinderungen in solchen Werkstätten arbeiten. Statt eines Gehalts bekommen sie nur ein Taschengeld zwischen 40 und 140 Euro im Monat. Sie sind nicht angestellt und daher auch nicht pensionsversichert - ein Umstand, der zunehmend auf Kritik stößt und als menschenrechtswidrig erachtet wird. "Einer unserer größten Wünsche wäre, einen Lohn zu bekommen statt eines Taschengelds und später eine Pension", sagt auch Hanna Kamrat, die neue Vorsitzende des Selbstvertretungsbeirats der Lebenshilfe. "Viele Menschen machen sich große Sorgen, wovon sie im Alter leben werden."

Firmen kaufen sich frei

Viele Menschen mit Behinderungen, egal ob körperlich oder intellektuell, haben keine andere Möglichkeit, als in Werkstätten tätig zu sein. Am regulären Arbeitsmarkt haben sie es schwer, selbst wenn sie - wie Daniel Grötz - durchaus in der Lage wären, sich dort ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Im Jahresdurchschnitt 2015 waren von mehr als 101.000 begünstigten Behinderten rund 12.000 arbeitslos gemeldet. Als begünstigte Behinderte gelten Menschen, die einen Grad der Behinderung von mindestens 50 Prozent aufweisen.

Eigentlich sind Unternehmen mit mehr als 25 Mitarbeitern verpflichtet, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen, und zwar eine Person je 25 Angestellte. Die Betriebe können sich aber freikaufen, indem sie eine Ausgleichstaxe bezahlen. Bei Firmen mit bis zu hundert Mitarbeitern sind das derzeit 253 Euro pro Monat und nicht besetzter Pflichtstelle, bei größeren Firmen wird es teurer. Knapp 65 Prozent der Pflichtstellen sind tatsächlich mit Menschen mit Behinderungen besetzt.

"Ich halte es für einen großen Fehler, dass sich Unternehmen überhaupt freikaufen können", sagt Hanna Kamrat. "So bekommen Menschen mit Behinderungen kaum Chancen, sich am Arbeitsmarkt zu versuchen." Das größte Hindernis seien die Barrieren im Kopf, sagt die 49-Jährige, die eine spastische Lähmung hat und im Rollstuhl sitzt. "Viele wissen nicht, was sie Menschen mit Behinderungen zutrauen können. Ich merke das schon beim Einkaufen: Die Verkäufer sprechen nicht mit mir, sondern mit meiner persönlichen Assistentin, auch wenn ich eigentlich die Kundin bin. Diese Ängste können wir nur abbauen, wenn wir Kontakt miteinander haben. Ich finde es schade, dass man nicht die Gelegenheit dazu bekommt, denn wir könnten viel voneinander lernen."

Wirtschaftlich sinnvoll

Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen, ist kein Sozialprojekt, sondern wirtschaftlich sinnvoll, sagt Martin Essl. Der frühere Chef der verkauften Baumax-Gruppe hat mit seiner Stiftung, der Essl Foundation, das internationale Expertennetzwerk Zero Project gegründet, das sich dem Abbau von Barrieren gegenüber Menschen mit Behinderungen widmet - auch am Arbeitsmarkt. Zero Projekt ließ vom Diversitätsinstitut der Wirtschaftsuniversität Wien eine Studie ausarbeiten, in der anhand von Best-Practice-Beispielen unter anderem erörtert wurde, welche Wettbewerbsvorteile inklusive Betriebe, also solche, die Menschen mit und ohne Behinderungen beschäftigen, haben. Das Ergebnis: In diesen Firmen herrscht ein gestärktes Wir-Gefühl unter der Belegschaft, eine erhöhte Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber, eine geringe Fluktuation bei Menschen mit Behinderungen und eine erhöhte Mitarbeiterzufriedenheit.

Warum das so ist, erläutert Karin Praniess-Kastner, die für Zero Project die Unternehmensdialoge leitet, bei denen inklusive Betriebe und interessierte Firmen in Kontakt kommen: "Sitzt ein Mitarbeiter nach einem Unfall im Rollstuhl, tun Arbeitgeber meistens sehr viel, damit er weiterhin in der Firma arbeiten kann. Den Kollegen gibt das Sicherheit, weil sie wissen, dass sich das Unternehmen um seine Mitarbeiter sorgt." Wertschätzung und Loyalität gegenüber dem Betrieb steigen.

Wer arbeitet, wird vom Sozialhilfeempfänger zum Steuerzahler und Konsumenten, sagt Martin Essl. Aber wie alle anderen Arbeitnehmer auch müsse man Menschen mit Behinderungen entsprechend ihren Talenten einsetzen. "Ein Beispiel: Menschen mit Asperger-Syndrom, einer Form von Autismus, arbeiten hochkonzentriert und sind besonders leistungsfähig in der Softwareentwicklung." In der Marien Apotheke in Wien arbeiten der erste gehörlose Apotheker Europas und einige gehörlose Mitarbeiter. "Dort kauft ein Großteil der Gehörlosen-Community Wiens seinen Apothekenbedarf", sagt Essl. Konkurrenz hat die Marien Apotheke auf diesem Gebiet keine. Essl selbst beschäftigte in jeder Baumax-Filiale mindestens einen Mitarbeiter mit Behinderungen, die meisten davon mit intellektuellen oder psychischen Behinderungen: "Sie haben bei uns Pflanzen gegossen, Einkaufswagen geschlichtet oder Waren zu den Autos getragen. Sie wurden sehr geschätzt. Ich habe sie als sehr engagiert und loyal erlebt."

Potenziale nutzen

Das bestätigt auch Caroline Wallner-Mikl, die Disability-Beauftragte der Rewe International AG: "Gerade Menschen mit Lernschwierigkeiten sind auffallend motiviert. Sie gehen oftmals ungern in den Urlaub, weil Arbeit für sie so ein wichtiger Lebensinhalt ist. Sie sind meistens gut gelaunt, und diese Freude überträgt sich auf das gesamte Team." Von insgesamt 40.000 Rewe-Mitarbeitern haben 450 Menschen offiziell Behinderungen, in den nächsten drei Jahren soll diese Zahl auf 800 aufgestockt werden. "Das hat mit sozialer Verantwortung zu tun, aber vor allem geht es uns um die Arbeitskräfte und deren Talente", sagt Wallner-Mikl. Natürlich müsse - wie bei jedem Angestellten - die Qualifikation für die jeweilige Aufgabe stimmen.

Dies ist einer der Gründe, warum sich Organisationen wie die Lebenshilfe für Inklusionsschulen aussprechen. Ein weiteres Motiv ist, dass so Berührungsängste gar nicht erst entstehen können. "Ich sehe das bei meiner kleinen Nichte und im Kindergarten, in den ich alle zwei Wochen zum Vorlesen und Basteln komme: Kinder wissen viel besser als Erwachsene, wo die Fähigkeiten und Einschränkungen eines Menschen sind", sagt Hanna Kamrat. "Mein Bruder sagt immer zu mir: Ich habe es leicht, ich bin mit dir aufgewachsen, ich weiß, was du kannst."

Wer schon als Kind mit Menschen mit Behinderungen vertraut ist, hat später keine Bedenken, sie einzustellen. Thomas Jandrisevits, der Leiter des Rewe-International-AG-Unkostenlagers, wo Daniel Grötz gerne arbeiten möchte, hat aktiv beim Konzern sein Interesse bekundet, mit Menschen mit Behinderungen zu arbeiten: "Da spielt einem die Fantasie oft einen Streich. In Wahrheit ist die Zusammenarbeit viel unkomplizierter, als man glaubt." Die größten Barrieren befinden sich manchmal im Kopf.