Arbeiterkammer nutzt Hofer als Testimonial

Die Arbeiterkammer macht Norbert Hofer zu einem neuen Testimonial. Auf sozialen Medien wurde heute, Mittwoch, eine Infotafel mit dem Konterfei des Infrastrukturministers präsentiert. Anlass der spöttischen Aktion war, dass der Freiheitliche am Vortag in der "ZiB2" gemeint hatte, bei Problemen mit den neuen Arbeitszeitregelungen könnten sich Arbeitnehmer ja an die AK wenden.

Konkret hatte Hofer auf die Frage, was passiere, wenn jemand gekündigt werde, weil er eine elfte oder zwölfte Arbeitsstunde verweigere, unter anderem gemeint: "Das wäre genauso ein Fall, wenn so etwas passiert, wo man sich dann auch an die Kammer wendet und sagt, das ist mir passiert und das lasse ich mir nicht gefallen."

Das gefiel der AK offenbar. So wurde schnell ein Aufsteller gebastelt, auf dem Hofer via Sprechblase verkündet: "Probleme mit der Arbeitszeit? Wenden sie sich an die AK!"