Arbeiter in Wien-Favoriten von Vordach abgestürzt

Ein 50-jähriger Arbeiter ist am Donnerstagnachmittag in Wien-Favoriten von einem Vordach abgestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Laut Wiener Berufsrettung prallte der Mann kurz vor 16.00 Uhr auf einer Baustelle am Hebbelplatz zunächst auf ein Gerüst und dann auf den Boden.

Die Rettungsteams versorgten den 50-Jährigen notfallmedizinisch. Diagnostiziert wurde ein Polytrauma mit inneren Verletzungen und mehrere Knochenbrüchen, die aber glücklicherweise nicht den Kopf betrafen. Er wurde zur Schonung seiner Wirbelsäule auf eine Vakuummatratze gebettet und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Dort wurde am Freitag vorsichtig Entwarnung gegeben. Der Arbeiter wurde bereits auf eine Normalstation verlegt.