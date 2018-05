In Graz ist am heutigen Donnerstagnachmittag ein 31-Jähriger bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am späten Abend in einer Aussendung mitteilte, wurde er gegen 15.05 Uhr im Stadtbezirk Puntigam von einem sich lösenden Stahlträger getroffen.

Der genaue Hergang des Unfalls werde noch ermittelt, Fremdverschulden liege nach bisherigem Ermittlungsstand nicht vor.