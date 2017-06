Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln gegen Gemüsebauern in der Vorderpfalz wegen des Verdachts, Arbeiter unter Mindestlohn beschäftigt und keine Sozialversicherungsbeiträge für sie entrichtet zu haben. Bereits im Mai seien deswegen sechs Betriebe durchsucht worden, sagte der zuständige Staatsanwalt Karl-Heinz Frohn am Donnerstag in Kaiserslautern. Betroffen seien Saisonarbeiter aus Rumänien.

Nach Informationen des NDR-Magazins "Panorama" soll es sich bei den Unternehmen um wichtige Lieferanten der Einzelhandelsgruppe Lidl handeln. Das Gemüse sei in Filialen in ganz Deutschland verkauft worden, etwa Salat, Kohlrabi, Sellerie, Zwiebeln oder Radieschen, berichtete der Sender. Lidl teilte mit, sich zu laufenden Verfahren nicht zu äußern.

Der Fall mache deutlich, dass Mindestlohnverstöße keine versehentlichen Einzelfälle seien, sagte der Landesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Dietmar Muscheid. "Der Mindestlohn wird immer wieder branchenübergreifend systematisch unterwandert." Es dürfe nicht sein, dass mangelnde Kontrollen dazu führten, "dass sich Betriebe gesetzeswidrig auf Kosten der Beschäftigten bereichern".