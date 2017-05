Das Leben wurde heuer deutlich teurer: Nach einer Inflationsrate von 0,9 Prozent 2016 ist die Teuerungsrate mittlerweile auf 2,1 Prozent angestiegen. Hauptverantwortlich für den Preisauftrieb waren auch im April die Treibstoffpreise, der Restaurantbesuch und das Tanken.

Miniwarenkorb um 3,7 Prozent teurer

Durch die späten Osterferien trieben auch teure Flüge die April-Inflation. So wurden Pauschalreisen um 6,8 Prozent teurer. Im Jänner kletterte die Inflationsrate bereits auf 2 Prozent um dann im Februar auf den heurigen Rekordwert von 2,2 Prozent zu steigen. Im März gab es mit 1,9 Prozent eine leichte Erholung, um nun im April auf 2,1 Prozent anzuschwellen. Das Preisniveau des Mikrowarenkorbs, der den täglichen Einkauf repräsentiert, erhöhte sich im April im Jahresabstand um 2,5 Prozent. Der Miniwarenkorb, der einen wöchentlichen Einkauf abbildet und auch Treibstoffe enthält, wurde gar um 3,7 Prozent teurer.

Preisanstieg bei Verkehr und Reisen

Die Ausgaben für Verkehr stiegen im Vormonat um 4,5 Prozent. Wobei Flugtickets ins Ausland 28,5 Prozent mehr kosteten. Bei Restaurants und Hotels gab es einen Preisanstieg von 3,1 Prozent. Und der Besuch beim Wirt verteuerte sich ebenfalls einmal mehr: Im Vergleich zum April des Vorjahres kosteten Schnitzel, Gulasch & Co heuer um 2,9 Prozent mehr.

Wohnen bleibt teuer

Und auch das Wohnen bleibt ein Preistreiber. So stiegen die Mieten um 3,8 Prozent, die Preise fürs Haushaltsenergie blieben konstant - es sei denn es wurde mit Heizöl befeuert (plus 21,2 Prozent). Der Kauf von Nahrungsmittel verteuerte sich um 1 Prozent. Und einmal mehr waren es die Telekomfirmen, die die Inflation nach unten drückten. So wurde Telefonieren um 2,3 Prozent günstiger.

Der Indexstand des Verbraucherpreisindex 2015 (VPI 2015) lag in Österreich für den Monat April bei 102,8 (März revidiert 102,6). Der Indexstand des auf europäischer Ebene harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI 2015) lag im April bei 103,26 (März revidiert 102,94).

Wie es bei den Löhnen aussieht

Zum Vergleich: Die heurigen Lohnabschlüsse, die sich traditionell an der Teuerungsrate der vergangenen zwölf Monate orientieren, lagen alle im Schnitt unter zwei Prozent.

Die steigenden Preise sind zumindest im Interesse der Europäischen Zentralbank (EZB), die durch ihre expansive Geldpolitik die Inflation europaweit auf zwei Prozent heben möchte. Auch in Deutschland erreichte die April-Teuerung 2 Prozent. In Großbritannien stieg sie gar auf 2,7 Prozent.

AK fordert Mietrechtsreform

"Wohnen muss billiger werden", fordert einmal mehr AK Präsident Rudi Kaske angesichts stetig stark steigender Wohnkosten. "Justizminister und Vizekanzler Wolfgang Brandstetter muss die Chance jetzt nutzen, denn offen ist auch noch eine Mietrechtsreform. Sie darf nicht weiter auf die lange Bank geschoben werden, sondern soll rasch weiterverhandelt werden", so Kaske, anspielend auf die neue Verhältnisse im Parlament nach der Fixierung von vorgezogenen Neuwahlen.

Pensionistenverbands-Präsident Karl Blecha wiederum will die Pensionen an die Inflationsrate anpassen. "Mit der heute veröffentlichten April-Inflationsrate in Höhe von 2,1 Prozent wird bereits erkennbar, dass die Pensionsanpassung für das kommende Jahr aufgrund der gesetzlich fixierten Berechnungsmethode zu einem Realeinkommensverlust führen wird. Das ist inakzeptabel", so Blecha. Er kündigte eine Initiative an, um den Pensionisten die Teuerung voll abzugelten.

Und auch Blecha konnte sich eine Spitze Richtung Noch-Koalitionspartner ÖVP nicht verkneifen. Er erinnerte daran, dass der neue ÖVP-Obmann Sebastian Kurz die Anpassung der Pensionen als "Ausbeutung" bezeichnet habe.