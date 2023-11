Digitalisierung erleichtert Abrechnungsprozess

Das Herzstück dieser Initiative ist ein QR-Code, der auf dem Kassenbon der Apotheke angebracht ist. Dieser Code kann über die App der jeweiligen Krankenversicherung gescannt werden, wodurch die Rechnungseinreichung vereinfacht und beschleunigt wird. Diese Neuerung zielt darauf ab, den Abrechnungsprozess für die rund 3,4 Millionen privat Krankenversicherten in Österreich effizienter zu gestalten.

Merkur Versicherung und Apothekerkammer als treibende Kräfte

Die Merkur Versicherung, repräsentiert durch ihren Vorstandsdirektor Christian Kladiva, und die Österreichische Apothekerkammer, vertreten durch ihren 2. Vizepräsidenten Dr. Gerhard Kobinger, sind die Hauptakteure dieser Initiative. "Innovationen ebnen den Weg für eine erfolgreiche Zukunft. Wichtig ist dabei, dass jede technologische Neuheit bei unseren Kundinnen und Kunden ankommt", betont Kobinger. "Ich freue mich über diesen Zukunftsschritt, den Mut und die Offenheit, die es braucht, um Neues zu bewegen", ergänzt Kladiva.

Zusammenfassung der Initiative

Diese Kooperation zwischen den privaten Krankenversicherungen und den Apotheken in Österreich stellt einen wichtigen Schritt in der Digitalisierung des Gesundheitswesens dar. Sie bietet eine vereinfachte, effiziente Lösung für die Abrechnung von Apothekenbesuchen für Privatversicherte und setzt damit neue Maßstäbe in der digitalen Gesundheitsversorgung.