Kurvengeist und Sportlichkeit

Das Label GSi ist wieder da und verhilft dem Opel Insignia zu alten Attributen. Der Motor blieb der Alte, aber das Fahrwerk wurde geschärft.

Als das Kürzel GSi zuletzt auf dem Heck diverser Opel-Modelle von Manta über Kadett bis Corsa prangte, war die Welt in Rüsselsheim noch in Ordnung. Na, sagen wir, ziemlich in Ordnung. Jetzt gibt es sogar zwei Modelle, die wieder die Insignien Opel'scher Sportlichkeit spazieren führen dürfen -die große Limousine Insignia, die hier im Test ihre Ambitionen zeigen darf, und der Kleinwagen-Evergreen Corsa. Ob jetzt im Umkehrschluss bei der von Krisen und Übernahme gebeutelten Marke wieder alles in Ordnung ist, entzieht sich jedoch unserer Kenntnis.

© Opel Automobile GmbH

Sicher ist, dass der französische PSA-Konzern bei Opel das Sagen hat, wenngleich die Marseillaise noch nicht die Mittagspause einläutet. Ebenso, dass der Insignia GSi ein Opel ist wie damals, als der Omega Inbegriff einer gestandenen Limousine und Frankreich maximal Urlaubsziel der Deutschen war. Mit 4,92 Meter Länge ist das Opel-Flaggschiff ein ordentliches Trumm Auto, das der klassischen Schrägheck-Limousinenform huldigt, mit einem Riesenkofferraum hinter der Heckklappe und genügend Platz im Fond für den Nachwuchs, auch wenn der gerade beginnt, in die Höhe zu schießen.

Etwas skeptisch hat uns allerdings der Blick ins Insignia-Datenblatt gestimmt, unterscheidet sich doch der GSi-Motor von jenen von der Stange, pardon, von jenen am oberen Ende der Insignia-Preisliste, um genau gar nichts: zwei Liter Hubraum und 260 Turbo-PS.

© Opel Automobile GmbH

Los geht's. Den Vierzylinder angeworfen, der genauso klingt, nämlich nach gar nichts, und Gas gegeben. Der Insignia legt beherzt los, die Achtgangautomatik wechselt die Gänge flott und unaufgeregt, und nur der Tempowechsel von schnell auf langsam und wieder zurück erfolgt unangenehm ruckartig. Aber das kann der normale Insignia alles auch. Also den Sport-Modus eingelegt und schon agiert der Opel wie ein gedopter Leichtathlet: Der GSi reagiert auf jeden Gaspedaldruck spontaner, die Automatik hält die Gänge länger und schaltet schneller zurück. Auch der Sound ist unauffällig präsent. Das große Aha-Erlebnis gibt es im Kurvengeläuf. Denn Untersteuern, also das berüchtigte Rubbeln bei voll eingeschlagenen Vorderrädern im Trockenen, ist komplett weg und im Nassen fast. Was dem intelligenten Allrad zu danken ist, dem bei dieser Übung das Torque Vectoring hilft, das die Kraft gefinkelt zwischen allen Rädern und in allen Richtungen verteilt.

Das elektronisch abgestimmte Fahrwerk sorgt dafür, dass sich die nicht gerade kleine und leichte Limousine in vielen Situationen beinahe wie ein Sportwagen anfühlt - wozu auch die famosen Schalensitze beitragen.

Daten

Opel Insignia GSi Grand Sport

Preis: € 48.540,- (Angebotspreis)

Motor: 4 Zylinder, Turbobenziner, 1.998 ccm

Leistung: 260 PS (191 kW)

Spitze: 250 km/h 0-100: 7,3 Sek.

Verbrauch: 9,4 l/100 km

Emission: 218 g CO2/km

Fazit: Der GSi ist kein wilder Hund, der zu hirnlosem Angasen animiert, ist aber sportlicher ausgelegt. Das macht ihn auch sicher