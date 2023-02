APA schloss Transformationskooperation mit Google

Die APA - Austria Presse Agentur hat mit Google eine Transformationskooperation geschlossen. So unterstützt der Internetriese heuer im Rahmen der Google News Initiative ausgewählte Innovationsprojekte der APA. So ist mit "APA Signals" ein Monitoring-Tool, das Redaktionen bei der Bewältigung der Informationsflut und raschen Einordnung von Inhalten und Quellen helfen soll, und mit "Datenpunkt Klima" die Entwicklung spezifischer Datenfeeds und -dossiers zum Thema Klima geplant.

Im Herbst soll im Kampf gegen Desinformation eine gemeinsame Konferenz abgehalten werden, die die Zukunft des Fact-Checkings ausleuchtet. Teil der Kooperation ist zudem ein Ausbildungsprogramm für Medienschaffende und Journalistinnen und Journalisten in der digitalen Transformation in Form von Labs und Workshops. In der Vergangenheit arbeitete Google mit der APA bereits bei der Entwicklung des Prototypen für das Branchenlogin "MediaKey" zusammen.

APA-CEO Clemens Pig nannte als Ziel der Kooperation, "die für die Transformation notwendigen digitalen Projekte und Werkzeuge rascher in das genossenschaftliche Ökosystem der APA zu bringen und den Grundauftrag der APA laufend digital zu interpretieren". Die Unabhängigkeit sei dabei stets das übergeordnete Ziel. Christine Antlanger-Winter, Country Director Google Austria, zeigte sich über die langfristig angelegte Zusammenarbeit mit der APA erfreut: "Die vertiefte Zusammenarbeit mit der Austria Presse Agentur sehen wir als weiteren wichtigen Beitrag, die österreichischen Verlage bei den vielfältigen Herausforderungen und Chancen des digitalen Journalismus zu unterstützen."