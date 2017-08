Anzahl der Hitzetage in Österreich steigt weiter

In dieser Woche ist die Anzahl der Hitzetage (Temperaturen über 30 Grad) in Österreich weiter angestiegen. Damit verzeichnet die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) schon jetzt durchschnittlich mehr heiße Tage als in den vier Jahren davor. Auch die vergangenen Nächte waren vielerorts tropisch. Der Wetterumschwung wartet am Wochenende.

Der österreichische Hitze-Spitzenreiter ist derzeit Andau im Seewinkel mit 35 Tagen über 30 Grad, gefolgt von Hohenau an der March und Wolkersdorf mit 34 Hitzetagen. Insgesamt erreichten heuer schon 224 von 263 ausgewerteten Wetterstationen in Österreich zumindest einmal derartige Temperaturen. Auch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatten viele Regionen mit tropischen Temperaturen zu kämpfen. Am heißesten war es in der Wiener Innenstadt mit 25,5 Grad, am kühlsten am Brunnenkogel bei 6,4 Grad. In Villach wurden angenehme 20,5 Grad verzeichnet.

Laut der ZAMG soll die aktuelle Hitzewelle allerdings nur noch bis heute, Freitag, anhalten, wobei im Westen schon mit einigen Wolken zu rechnen ist. Zudem breiten sich entlang des Alpenhauptkammes bis ins Mostviertel ein paar Gewitter aus. Am Samstag ist unbeständiges Wetter zu erwarten - im Osten, Südosten und dem Norden dürfte der Tag allerdings trocken verlaufen. Höchsttemperaturen: 27-36 Grad. Am Sonntag ist dann schon in den Morgenstunden mit teils intensiven Schauern und Gewittern zu rechnen. Am meisten Niederschlag wird im Südosten fallen. Die Temperaturen bleiben dennoch teils sommerlich: Frühtemperaturen erreichen 18 bis 24 Grad, Tageshöchsttemperaturen von West nach Ost 21 bis 30 Grad.

Von den sogenannten Tropennächten (die Temperaturen fallen nicht unter 20 Grad) waren diesen Sommer vor allem die Innenbezirke Wiens betroffen. Insgesamt gab es bisher 23 dieser heißen Nächte, 2015 waren es 17. Positiv: Trotz der anhaltenden Hitze verzeichnete die Wiener Rettung keinen Anstieg an Einsätzen.