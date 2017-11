Einmal mehr zeigt sich bei einem aktuellen Test des Vereins für Konsumenteninformation (VKI): Qualität muss nicht teuer sein. Im Gegenteil: Während das billigste Anti-Shuppen-Shampoo am besten abgeschnitten hat, rangiert das teuerste auf dem letzten Platz.

Der VKI nahmen acht Anti-Schuppen-Shampoos unter die Lupe. Diese ließ er von über 140 Personen, die an Schuppen litten, vier Wochen lang testen. Die Testpersonen suchten wiederholt Experten auf, die ihre Kopfhaut kontrollierten. Zudem wurde die Pflegewirkung der Produkte beurteilt. Es wurde untersucht, inwiefern sie etwa zu Glanz und Kämmbarkeit der Haare beitrugen.

Vom Testsieger bis zum Schlusslicht

Das "Anti-Schuppen-Shampoo für normales und trockenes Haar" von Lidl Cien hat als einziges mit einem "Sehr gut" abgeschnitten. Das ist insofern bemerkenswert, als dass es mit 50 Cent/100 ml das günstigste der getesteten Produkte darstellt. Vier weitere bekamen immerhin ein "Gut", darunter das "Anti-Schuppen Pflegeshampoo Power" von Nivea Men und das "Anti-Schuppen Shampoo Classic Clean" von Head & Shoulders.

Gerade einmal "durchschnittlich" abgeschnitten haben das "Kopfhaut Control Shampoo bei Schuppen & strapazierter Kopfhaut" von dm Balea Professional und ein entsprechendes Produkt von L'Oréal Elvital. Das Schlusslicht bildet das "Anti-Schuppen Shampoo Bio-Wacholderöl" von Logona, das mit 3,20 Euro/100 ml auch das teuerste ist. Zwar wirkt es gegen Schuppen, schneidet, ebenso wie das dm-Produkt, in puncto Pflege aber nicht besonders gut ab.

Das liegt daran, dass die beiden Produkte auf den Zusatz von Silikonen verzichten. Silikone "machen das Haar zwar geschmeidig und leicht kämmbar, sind aber biologisch nur schwer abbaubar", wie der "Konsument" schreibt. Nicht ganz unproblematisch ist auch der Einsatz des Duftstoffs Butylphenyl Methylpropional, auch Lilial genannt. Er verleiht dem Produkt ein zartes Maiglöckchenaroma, steht aber im Verdacht, Allergien auszulösen.

Bedenkliche Inhaltsstoffe

Zum Einsatz kommt er beim Testsieger ebenso wie beim "Zink Anti-Schuppen Shampoo" von Schwarzkopf Men. Bei Versuchen an Tieren zeigte sich, dass der Inhaltsstoff die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen kann. 2015 wurde er daher in Kosmetika als "nicht sicher" eingestuft. Die vom VKI getesteten Produkte weisen ihn allerdings nur in geringen Mengen auf. Darüber ist er klar gekennzeichnet.

In Produkten, die auf der Haut verbleiben, verboten sind dagegen die sogenannten Isothiazolinone. Hierbei handelt es sich um Konservierungsstoffe. In Cremes oder Bodylotions etwa dürfen sie nicht zum Einsatz kommen. In Shampoos dagegen schon. Tatsächlich ist das auch beim getesteten Produkt von Head & Shoulders der Fall.