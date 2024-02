Anstieg bei den Nächtigungen in bisheriger Wintersaison

Die bisherige Wintersaison ist für die heimischen Tourismusbetriebe gut gelaufen. Zwischen November und Jänner stiegen die Nächtigungen österreichweit um 4,4 Prozent auf 32,05 Millionen, zeigen vorläufige Ergebnisse der Statistik Austria. "Der Zuwachs geht vor allem auf Gäste aus dem Ausland zurück, auf die drei Viertel der Nächtigungen entfallen", so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Dienstag laut einer Aussendung.

Zur Halbzeit der Wintersaison legten die Nächtigungen von Gästen aus dem Ausland um 4,5 Prozent auf 24,60 Millionen zu, von Gästen aus Österreich um 4 Prozent auf 7,45 Millionen.

Starke Zuwächse hat es zwischen November und Jänner bei den Übernachtungen asiatischer Gäste gegeben. Die Übernachtungen chinesischer Touristen haben sich gegenüber dem Vergleichszeitraum davor mehr als verdoppelt. Auch die Nächtigungen von Gästen aus Japan (+62 Prozent), Südkorea (+69 Prozent) und Taiwan (+108 Prozent) haben kräftig zugelegt. Das deutliche Plus an asiatischen Gästen beweise, dass sich auch dieser wichtige Herkunftsmarkt weiter stabilisiere, so Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler.

Die Übernachtungen aus den wichtigsten Herkunftsmärkten Deutschland (+1 Prozent) und den Niederlanden (+4 Prozent) sind leicht gestiegen.

Im Jänner wurden 15,47 Millionen Nächtigungen in österreichischen Beherbergungsbetrieben registriert. Im Vergleich zum Jänner des Vorjahres ist das ein Anstieg von 2,9 Prozent. Die Zahl der Gäste stieg im gleichen Zeitraum um 4,3 Prozent auf 3,72 Millionen.