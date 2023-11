Anne Hathaway ging als Kind von frühem Karriereende aus

Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway ("Les Misérables") ist nach eigenen Angaben dankbar über ihre langanhaltende Karriere als Frau in der Filmbranche. "Als ich als Kind anfing, wurde ich gewarnt, dass meine Karriere im Alter von 35 Jahren von einer Klippe stürzen würde, und ich weiß, dass viele Frauen damit konfrontiert sind", sagte die 41-Jährige dem Modemagazin "Porter".

"Was sich inzwischen entwickelt hat, ist die Tatsache, dass mehr Frauen noch weit in ihr Leben hinein Karrieren haben, was ich fantastisch finde", sagte sie. Natürlich sollte man wegen einzelner Fortschritte noch keine Parade veranstalten, betonte die Schauspielerin. "Jemand sagte neulich zu mir: 'Es gibt so viel, worauf man stolz sein kann, und es gibt so viel, was man in Ordnung bringen muss.'"

Hathaway wurde mit Komödien wie "Plötzlich Prinzessin" (2001) und "Der Teufel trägt Prada" (2006) bekannt. Für ihre Rolle in dem Filmmusical "Les Misérables" bekam sie 2013 einen Oscar. Zuletzt war sie unter anderem neben "Game of Thrones"-Star Peter Dinklage in der Komödie "She came to me" zu sehen.