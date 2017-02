Sie strauchelte, aber sie fiel nicht. Auch wenn Anna Veith im WM-Super-G von St. Moritz als Titelverteidigerin ausschied, hat sie noch Großes vor. Ihr Biograf, Manfred Behr, beschreibt, wie Österreichs populärste Wintersportlerin selbst aus der Enttäuschung noch neue Kraft schöpft

DNF. Drei Buchstaben, die im Skisport in dieser Reihenfolge nichts Gutes erahnen lassen. Ein Scheitern im besseren Fall. Ein schmerzvolles Scheitern im schlechteren. Am Dienstag prangte so ein "DNF" in den Ergebnislisten des WM-Super-G ausgerechnet neben dem Namen der Titelverteidigerin. Und es stand auch diesmal für "Did Not Finish". Nicht für: "Die Neue Fenninger". Die heißt seit April 2016 bekanntermaßen "Veith", hatte sich tapfer all den ernüchternden, quälenden Konsequenzen ihres Patellasehnen-, Kreuzband- und Innenbandrisses gestellt und nun in St. Moritz, im wichtigsten Rennen ihrer Comebacksaison, nicht gefinisht. War gewissermaßen gescheitert. Eingeknickt, ausgerutscht bei einem Rechtsschwung nach exakt 60 von 81 Fahrsekunden. Ein Rechtsschwung, den Anna Veith so keck durchziehen wollte wie weiland Anna Fenninger. Der Geist war willig, das Knie, keine 16 Monate nach dem verhängnisvollen Trainingslauf in Sölden, aber noch zu schwach für den angepeilten kurzen Radius. Einmal mehr gab das Gelenk die Richtung vor. Und die wies am nächsten Tor vorbei. Was man auch so interpretieren könnte: bis hierher und nicht weiter.

Eine Schlussfolgerung, die trotz zumindest eines weiteren WM-Einsatzes, nämlich im Riesentorlauf, sinnbildlich für das nahe Karriereende stehen könnte. Warum weiter Kopf und Kragen riskieren? Alles, was der Skisport an Kugeln und Medaillen hergibt, steht, liegt, hängt längst daheim in Vitrinen, mitunter in mehrfacher Ausfertigung. Und war da nicht der oftmals artikulierte Wunsch, eine Familie zu gründen?

