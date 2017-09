Die türkische Regierung ist nach eigenen Angaben bereit zur Normalisierung der Beziehungen zu Deutschland. Wenn Deutschland einen Schritt mache, werde sein Land zwei tun, sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Montag dem Sender A Haber. "Deutschland sollte von seinen Fehlern lernen", erklärte er weiter. Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind gespannt.

Die Bundesregierung in Berlin wirft den türkischen Behörden unter anderem vor, deutsche Bürger aus politischen Gründen inhaftiert zu haben. Die Regierung in Ankara bemängelt ihrerseits ein unzureichendes Vorgehen Deutschlands gegen radikale Kurdengruppen. Die Bundesregierung hatte in dem Streit zuletzt den wirtschaftlichen Druck auf die Türkei erhöht.