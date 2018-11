Terror, Einwanderung, Arbeitslosigkeit: Ängste bestimmen unser Leben. Wie konkret ist die Angst vor einem Terroranschlag in Wien?

Nicolas Stockhammer, Terrorexperte an der Uni Wien, über die Angst vor Terror und zur Frage, ob man sich in Österreich vor einem Anschlag fürchten muss.

Die Lage hat sich zuletzt wieder zugespitzt. Das war auch Tenor bei einer bedeutenden Terrorismusbekämpfungskonferenz in Israel, an der ich kürzlich teilgenommen habe. Einerseits, weil al-Qaida wieder auf dem Plan ist. Aber auch der Terrorarm des IS ist nach wie vor aktiv und unternimmt regelmäßig Versuche, wieder einen Terroranschlag größerer Ordnung durchzuführen. Außerdem konnten sich die vermehrt zurückströmenden Kriegsheimkehrer sukzessive wieder in Europa verankern. Europa ist unverändert das primäre Spielfeld von Terroranschlägen. Dschihadisten sprechen in der Propaganda auch explizit vom "weichen Bauch Europa", weil die Sicherheitsmaßnahmen hier vergleichsweise viel weniger strikt und leider auch weniger effizient sind als in den USA.

» Wir sehen uns derzeit mit einem explosiven Gemisch konfrontiert «

Wir sehen uns derzeit mit einem explosiven Gemisch konfrontiert: In Österreich sind es Schätzungen zufolge an die 100 Personen, die aus dem Kriegsgebiet in Syrien zurückgekehrt sind. Gut zwei Drittel davon sind als Gefährder einzustufen. Zusammen mit den bereits ansässigen Gefährdern eine brisante Kombination. Einige davon sind unter permanenter Überwachung, aber aufgrund mangelnder Ressourcen kann man nicht alle rund um die Uhr überwachen. Eine rege dschihadistische Interaktion mit Gesinnungsgenossen in anderen Staaten besteht unvermindert. Es ist davon auszugehen, dass in Europa wieder etwas passieren wird, und Österreich ist nach wie vor nicht davor gefeit. 2019 wird bedauerlicherweise ein Jahr werden, in dem wir in Europa wieder verstärkt Terroranschläge sehen werden. Österreich respektive Wien ist ein sekundäres Terrorziel und daher für Dschihadisten nicht gleichermaßen "attraktiv" wie große europäische Metropolen wie London, Paris, Brüssel oder Berlin.

Terrorgefahr in Wien?

Wien ist als Sitz mehrerer internationaler Organisationen (UN, OSCE, OPEC), was zusätzliche Aufmerksamkeit im Falle eines Terroranschlags versprechen würde, zwar grundsätzlich im Fokus terroristischer Organisationen, aber auch fremde Nachrichtendienste sind hier besonders aktiv und dementsprechend "alert". Im Normalfall werden derartige konkrete Hinweise von "befreundeten Diensten" an das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) weitergegeben. Ich meine, dass der Austausch von Informationen derzeit jedoch auf das äußerst Notwendige beschränkt ist. Die internationale Kooperation hat durch die Vorgänge rund um das BVT und die mediale Berichterstattung darüber massiv gelitten, das ist ganz klar.

