Was Jeff Sessions vom Kiffen hält, machte er bereits 2015 deutlich.

"Gute Menschen rauchen kein Marihuana", sagte Donald Trumps heutiger Justizminister damals bei einer Kongressanhörung. Nun holt der konservative Hardliner, der Marihuana einst als "nur etwas weniger schlimm als Heroin" bezeichnete, zum Schlag gegen die voranschreitende Legalisierung aus.

Sessions wies US-Staatsanwälte am Donnerstag an, das auf Bundesebene geltende Verbot der Droge künftig durchzusetzen. Trumps "Law and Order"-Mann bricht so mit dem Kurs der Vorgänger-Regierung von Barack Obama, die den Bundesstaaten bei der Marihuana-Regulierung freie Hand ließ. Es gehe darum, "zur Rechtsstaatlichkeit" zurückzukehren, begründete Sessions seine Direktive mit Verweis auf das seit 1970 geltende Bundesverbot des Anbaus, Besitzes und Handels der Droge.

Mit der Aktion platzt die Trump-Regierung mitten in einen riesigen Cannabis-Boom, der erst Anfang der Woche darin gipfelte, dass mit Kalifornien der bisher größte US-Markt für Marihuana freigegeben wurde. Da sich mit der Legalisierung viel Steuergeld einnehmen lässt und es aus Washington bisher wenig Gegenwind gab, haben schon 29 US-Staaten Marihuana medizinisch oder ganz erlaubt.

Cannabis-Produkte sind in den USA längst ein Milliardengeschäft. Der klassische "Gras"-Verkauf ist inzwischen nur noch ein Teil davon. Unter dem Überbegriff "Edibles" werden diverse Artikel rund um die Droge angeboten - von Marihuana-E-Zigaretten, Drinks oder Keksen über Pillen und Salben bis zu Beruhigungsmitteln oder Appetitanregern ist vielerorts alles ganz legal zu haben.

Der Umsatz brummt. Das Analysehaus Arcview geht davon aus, dass das Marktvolumen in Nordamerika 2017 um 33 Prozent auf fast zehn Milliarden Dollar gewachsen ist. Aufgrund der Öffnung weiterer großer Märkte - neben Kalifornien steht auch Kanada in den Startlöchern - sei bis 2021 ein Anstieg auf 24 Milliarden Dollar zu erwarten. Kann der Angriff der Trump-Regierung die florierende Branche stoppen?

"Eines ist sicher, es wird keinen Einfluss auf den Cannabis-Absatz oder die Wachstumsraten haben", sagt Arcview-Chef Troy Dayton. "Egal, was die Trump-Regierung macht - die Bundesstaaten werden weiter Lizenzen an eine lange Schlange von Unternehmen ausgeben, die sich darum reißen." Die Konsumentennachfrage werde nicht nachlassen, da könne die Regierung tun, was sie wolle. Rechtlich gesehen sei Sessions' Direktive nur eine zahnlose Richtlinie für Staatsanwälte.

Dennoch ist die Aktion ein herber Dämpfer, das räumt letztlich auch Dayton ein. Denn selbst wenn es wirklich zu keinen zusätzlichen Hürden kommen sollte - der Status quo ist für die junge Branche alles andere als ideal. Eigentlich war die große Hoffnung stets, dass das Bundesgesetz gegen Cannabis eines Tages fällt. Denn es erschwert die Geschäfte in vieler Hinsicht. So machen etwa Banken, Versicherer und Finanzdienstleister deshalb einen Bogen um die Industrie.

Für Unternehmer ist es deshalb nicht nur schwierig, an Kredite zu kommen. Häufig können sie für ihre Firmen nicht einmal Konten eröffnen. Dadurch ist der legale Marihuana-Handel mit fast allem, was daran hängt, in den USA nahezu vollständiges "Cash Business" - fast alle Geschäfte werden bar abgewickelt. Das ist ein großer Nachteil, wie sich zuletzt bei Bränden im größten kalifornischen Anbaugebiet Emerald Triangle zeigte. Dabei gingen neben großen Teilen der Ernte auch unversicherte Bargeldbestände in Flammen auf.

Bei vielen Unternehmen stapelt sich Cash. Das ist im Arbeitsalltag hinderlich und erfordert teure Sicherheitsdienste sowie Tresore und Geldtransporter. Bei einer Beseitigung des Bundesverbots müsste die Finanzwirtschaft bei Geschäften mit Cannabis-Firmen keine Verfahren wegen Geldwäsche mehr fürchten und die Branche selbst bräuchte keine Pläne für eigene Kreditinstitute und Kryptowährungen zu schmieden. Doch diese Hoffnung hat Sessions nun endgültig zerstört.