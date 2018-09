Spätestens seit dem Film "Bodyguard" mit Whitney Houston und Kevin Costner wissen wir, wie anziehend so ein Beschützer sein kann. Offenbar ist das auch Angelina Jolie aufgefallen.

Seit der Trennung von Brad Pitt vor zwei Jahren gilt Angelina Jolie offiziell als Single. Zwar gibt es immer wieder Gerüchte über einen neuen Freund, doch bestätigt hat sich bis dato nichts. Nun heißt es, die 43-Jährige habe sich in einen ihrer Bodyguards verliebt.

© www.PPS.at Angelina und ihre Kinder werden stets von Bodyguards begleitet

Wie US-Medien berichten, hat es Angelina einer ihrer Leibwächter ganz besonders angetan. "Ihr Bodyguard ist die einzige Person, auf die sie sich verlassen kann. Sie verbringen sehr viel Zeit miteinander, und sie vertraut ihm blind", heißt es aus dem Umfeld der Schauspielerin. Der Name des Bodyguards ist nicht bekannt, er wird bloß "der Blonde" genannt.

© www.PPS.at Pax Jolie-Pitt mit "dem Blonden", der es seiner Mutter angetan haben soll

"Der Blonde" soll sich nicht nur in Angelina Jolies Herz geschlichen haben, sondern sich auch mit ihren sechs Kindern mit Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne und Knox gut verstehen. "Die Kids finden ihn richtig toll", zitiert etwa "Life & Style" einen Insider.

Diese Promi-Damen machten es vor

Angelina Jolie wäre nicht die erste Promi-Dame, die sich in einen Angestellten verliebt. Heidi Klum war nach der Trennung von Ehemann Seal mit ihrem Bodyguard Martin Kirsten liiert, Prinzessin Stephanie von Monaco heiratete ihren Beschützer Daniel Ducruet sogar. Auch Sängerin Anastacia verliebte sich in ihren Leibwächter, Jennifer Lopez wiederum war lange Zeit mit ihrem Background-Tänzer Casper Smart auch privat verbandelt. All diese Lovestorys scheiterten jedoch.

Eine wunderschöne Geschichte mit Happy End hat hingegen Kronprinzessin Victoria von Schweden zu bieten: Sie verliebte sich in ihren Fitnesstrainer Daniel Westling, der inzwischen zu ihrem Ehemann wurde.