Die Schneiderin der Queen

Seit 25 Jahren schneidert Angela Kelly im Dienste ihrer Majestät Elizabeth. In einem Buch verrät sie, wie sie ihre Chefin zum Strahlen bringt.

Die Queen wird ab sofort keinen echten Pelz mehr tragen. Diese Nachricht degradierte -zumindest in diesen Tagen -Brexit und die am 12. Dezember bevorstehenden Neuwahlen in Großbritannien nicht nur bei Tierschützern zur Nebensache. Traditionalisten können jedoch beruhigt sein: Die königlichen Staatsroben, vor allem der mit Hermelinpelz verbrämte Umhang, den das Oberhaupt der britischen Monarchie zur Eröffnung der ersten Sitzung der Saison im Parlament umlegen muss, bleiben ungeschreddert.

Vor der Kälte hingegen werde sich die Königin ab sofort nur noch mittels Kunstpelz schützen, präzisiert Angela Kelly in ihrem Buch "The Other Side of the Coin. The Queen, the Dresser and the Warderobe", das bei Harper Collins erschienen ist.

© ROTA / Camera Press / picturedesk.com Angela Kelly (rechts) schneidert seit 25 Jahren im Dienste der Queen

Sparsam, bescheiden, praktisch

Die 61-jährige Schneiderin muss es wissen: Sie wacht seit 25 Jahren als Chefankleiderin über die Garderobe von Queen Elizabeth. Die Tochter eines Dockarbeiters und einer Krankenschwester aus Liverpool ist die Erste, die offiziell von ihren Verrichtungen aus dem königlichen Haushalt berichten darf.

Die Erlaubnis dafür hatte sie sich von höchster Instanz eingeholt: Die Queen selbst hatte den Segen für das Vorhaben gegeben. Das verpflichtet. In geziemendem Respekt berichtet Kelly von ihrer Chefin und hebt drei Tugenden der Königin hervor: Sparsamkeit, Bescheidenheit und einen Hang zum Praktischen. So legt die Queen ihr Make-up noch immer täglich selbst auf. Nur einmal im Jahr, zur traditionellen Weihnachtsansprache, die für die britischen Fernsehsender BBC, ITV und Sky aufgezeichnet wird, nimmt sie eine Visagistin in Anspruch. Auch sonst lebt die Monarchin in überschaubarem Luxus. Nur wenige ihrer Zimmer im Buckingham Palace -kein Mann außer Gemahl Prinz Philip darf sie betreten -nützt sie für private Zwecke: ein Badezimmer, ein Schlafzimmer, ein privater Wohnraum, ein Vorzimmer und ein Ankleidezimmer, wo sie ihre Alltagskleidung aufbewahrt, reichen. Alle diese Räume sind karg eingerichtet. Die Abendgarderobe und die Adjustierung für offizielle Anlässe bleiben in der Obhut der Schneiderin im Stockwerk oberhalb.

Juwelen in Gin, Taufkleid im Tee

Dort waltet Kelly. Versteht sich von selbst, dass das nicht immer einfach ist. Oft wird erst in letzter Minute vor einem öffentlichen Auftritt ihrer Chefin die Wahl für die Garderobe getroffen. Ein entscheidender Faktor ist dabei das Wetter. Ist Regen angesagt, setzt die Queen auf Bewährtes. Denn bei Kleidern, die sie noch nie getragen hat, befürchtet sie, dass diese die Façon verlieren oder gar abfärben. Denn vor der feuchten Witterung auf der britischen Insel schützt auch der beste Schirm nicht, auch nicht, wenn er speziell für die Königin entworfen wurde. Damit diese stets sichtbar bleibt, schützt sie transparentes Plastik, das in der Farbe ihrer Kleidung umrandet ist. Kelly muss auf alles schauen. Auch auf den Glanz der Juwelen, die mit einem Gemisch aus Gin und Wasser auf Hochglanz gebracht werden. Einmal musste sie auch für die Garderobe eines anderen Familienmitglieds der königlichen Familie arbeiten: als Prinz Edward, der jüngste Sohn der Queen, Vater wurde. Das Taufkleid, in dem seit Queen Victoria Generationen das Sakrament empfingen, drohte zu zerfallen - eine Kopie musste her. Kelly konnte das Geschmeide perfekt rekonstruieren. Nur die Farbe des Stoffs leuchtete zu hell. Die findige Schneiderin wusste Rat: Sie tunkte den Stoff so lange in starken Yorkshire-Tee, bis er dem Original glich.

© Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images

Die richtige Farbe

Die Wahl der Kleiderfarben ist bei der Ausstattung der Queen zentral. Als Kelly ihren Dienst bei ihrer Majestät antrat, hegte diese eine starke Präferenz für Grün. Kelly aber wollte Farben in das Leben ihrer Königin bringen. Das sei nicht immer leicht, erzählt sie in ihrem Buch.

Eine besondere Herausforderung war es, das richtige Outfit für den Auftritt mit Daniel Craig bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in London anno 2012 zu finden. "Bond"-Regisseur Danny Boyle hatte Spektakuläres dafür geplant: Craig in seiner Eigenschaft als James Bond sollte die Queen aus dem Palast retten - wovor, blieb ungeklärte Nebensache. Die Queen sagte sofort zu, erinnert sich Kelly. Die einzige Sorge der Königin war, ob sie "ihren" Agenten James oder Mr. Bond nennen sollte. Schließlich entschied sie sich für "Good evening, Mr. Bond", erzählt Kelly. Der Entwurf des passenden Kleides sei keine leichte Aufgabe gewesen. Es sollte royalen Glanz und Würde ausstrahlen, und die Farbe durfte auf keiner Flagge der teilnehmenden Nationen vorkommen. Kelly fand ein zartes Pfirsichrosa.

Meist ist Prinz Philip die letzte Instanz, wenn es um die Ausstattung der Queen geht. Nur die Kleider, die Elizabeth beim Pferderennen in Ascot trägt, darf auch er erst beim Verlassen des Palastes sehen. Denn die Briten wetten nicht nur auf das Siegerpferd, sondern auch auf die Farbe des Huts der Königin. Mit der Queen hat sich Kelly eine List erdacht, um die Buchmacher zu täuschen: Wenige Tage vor dem Rennen stellen sie einige Hüte auf den Korridor, um die Mitarbeiter des Königshauses, die Informationen an Buchmacher weitergeben, zu täuschen. Das königliche Hütchenspiel funktionierte immerhin einige Jahre.

© LOCOG / AFP/APA

Der Brexit-Hut

Politisches Aufsehen erregte die Queen während ihrer sechs Jahrzehnte währenden Amtszeit bisher nur einmal durch ihre Kleidung. Das war 2017 bei ihrer Rede im Parlament: Wegen der Brexit-Verhandlungen verzichtete das Parlament auf die Zeremonie bei der Rede der Königin, was den traditionellen Hermelin-Umhang unpassend erschienen hätte lassen. Stattdessen trat die Queen in leuchtendem Kornblumenblau auf. Ihren Hut zierten gelbe, sternförmige Blüten. Nicht nur die Briten verstanden das als Bekenntnis zum Verbleib in der EU. Kelly aber erklärt in ihrem Buch: "Das war Zufall. Aber der hat viel Aufmerksamkeit erreicht. Wir mussten darüber lächeln."

Typisch britisch könnte man auch das Diktum des Orders of the Garter ("Hosenbandordens") zitieren: "Beschämt sei, wer schlecht darüber denkt."

Die Kleider der Königin von England

Staatstragend: Der Federhut und der Umhang aus Samt sind die Tracht des exklusiven, britischen Orders oft the Garter (Hosenbandordens). Angela Kelly muss dafür sorgen, dass die Staatsrobe stets in tadellosem Zustand erhalten bleibt. Gereinigt wird der Samt mit heißem Dunst. Rechts: Die Queen auf Visite bei Papst Franziskus. Da sie das Oberhaupt der katholischen Kirche privat besuchte, fertigte ihre Schneiderin ein dezentes Kleid in Flieder. Im Heiligen Jahr 2000 durfte die Queen nur im dunklen, langen Kleid vor Papst Johannes Paul II. treten.

© Ben Stansall - WPA Pool/Getty Images

© Fabio Frustaci / Camera Press / picturedesk.com

Umstritten: Ein Ensemble aus hellem Fuchsia fand Angela Kelly für den Empfang von Donald Trump (Bild links) im Buckingham Palast passend. Der kornblaue Hut mit den gelben Sternen (Bild Mitte) wurde 2017 von vielen als eine starker Appell der Königin für Englands Verbleib in der EU gedeutet. Die Kopfbedeckung ist bis heute als Brexit-Hut in Erinnerung. Der Nerzbesatz (Bild rechts) gehört der Vergangenheit an. Ab sofort lässt sich Elizabeth von England nur noch von künstlichen Fellen wärmen.

© Stefan Rousseau / POOL / AFP/APA

© MITCHELL/AFP via Getty Images

Alltag: Auch bei Regen muss die Königin von allen gesehen werden. Daher schirmt sie sich ausschließlich mit transparentem Plastik (Bild links). Leichter Übergangsmantel und Kopftuch -so reitet die Königin auch noch heute mit ihren 93 Jahren aus.

© Anthony Devlin - WPA Pool/Getty Images

Nicht immer nur Grün Als Angela Kelly vor 25 Jahren in den Dienst Ihrer Majestät trat, war die größte Herausforderung, die Queen davon zu überzeugen, dass ihr auch andere Farben als Grün stehen. Dafür hegte sie in allen Schattierungen eine starke Präferenz. Die Schneiderin hatte Erfolg: Für einen Besuch in Nordirland konnte sie sogar mit einem Ensemble in zarten Hellblau überzeugen. Die Inspiration für diese Kreation, die sie mit weißen Blumen verzierte, holte sie sich aus dem Geschirrschrank des Palasts. Dort wurde feinstes Wedgewood- Porzellan aufbewahrt.

© Eddie Mulholland/WPA Pool/Getty Images

© Jeff J Mitchell/Getty Images