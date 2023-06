Angela Bassett und Mel Brooks erhalten Ehren-Oscars

Die US-Schauspielerin Angela Bassett (64) und die amerikanische Komiker-Legende Mel Brooks (96) werden in diesem Jahr mit Ehren-Oscars ausgezeichnet. Auch die Filmeditorin Carol Littleton (81) wird mit dem "Honorary Award" geehrt, wie die Oscar-Akademie am Montag (Ortszeit) in Beverly Hills bekanntgab. Michelle Satter vom Sundance Institute soll für ihr Engagement um den Independent-Film den Jean-Hersholt-Preis erhalten.

Die Trophäen werden im Rahmen der "Governors Awards"-Gala am 18. November in Los Angeles überreicht. Für die Ehren-Oscars gibt es keinen Wettbewerb, sondern die Akademie sucht Personen aus, die einen besonderen Beitrag für Film und Gesellschaft geleistet haben.

Ihre Leinwandrolle als Tina Turner in der Filmbiografie "Tina - What's Love Got To Do With It?" brachte Bassett 1994 eine Oscar-Nominierung ein. In diesem Jahr war die Schauspielerin für "Black Panther: Wakanda Forever" im Rennen um den Nebenrollen-Oscar. Comedy-Star Brooks ist durch Kultfilme wie "Frankenstein Junior" oder "Der wilde wilde Westen" bekannt. Sein klamaukiges Regiedebüt "The Producers" (1968, "Frühling für Hitler") um Nazis, Show-Girls und Broadway-Produzenten brachte ihm einen Oscar für das beste Drehbuch ein. Littleton wirkte als Editorin an Dutzenden Filmen mit, darunter Steven Spielbergs Science-Fiction-Film "E.T. – Der Außerirdische".