Ein angeblich frei umherlaufender Löwe hat die französische Polizei am Wochenende in Atem gehalten. In den vergangenen Tagen wurde im Nordwesten des Landes gleich fünf Mal die Sichtung eines Löwen gemeldet, wie die Behörden am Sonntag mitteilten.

Die Polizei rückte in den benachbarten Departements Mayenne und Sarthe wiederholt mit Spürhunden aus - die Suche verlief jedoch jedes Mal ergebnislos. Die Behörden haben ohnehin erhebliche Zweifel, dass tatsächlich eine Raubkatze durch die Gegend streift.

"Die Zeugenaussagen kommen immer von Einzelpersonen ohne weitere Zeugen", sagte der Bürochef des Präfekts von Mayenne, Anthony Boukoucha. "Es gibt weder Fotos noch Videos, kein Zoo hat ein entlaufenes Tier gemeldet, es gibt keine Abdrücke von Tatzen, keine Angriffe auf Schafe oder Kühe auf den Weiden, die er (der Löwe) durchquert haben soll, kein niedergedrücktes Getreide auf den Feldern, durch die er gelaufen sein soll."

Es könne zwar nicht komplett ausgeschlossen werden, dass jemand einen Löwen bei sich zu Hause großgezogen habe und das Tier dann entlaufen sei, sagte Boukoucha. "Bisher stützt aber keinerlei Beweis die Zeugenaussagen."