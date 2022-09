Andreas Rast wird Geschäftsführer der "Presse"

Mit der Bestellung von Herwig Langanger zum Vorstand der Styria Media Group AG bekommt die Geschäftsführung der Tageszeitung "Die Presse" ab heute Zuwachs. Andreas Rast wird als neuer Geschäftsführer für das gesamte B2B-Geschäft der Marke verantwortlich zeichnen. Stefan Körner wird als Prokurist für die Bereiche B2C/Lesermarkt, digitales Produktmanagement, Produktion und Vertrieb zuständig sein, teilte das Medienhaus in einer Aussendung mit.

Sämtliche Werbemarktaktivitäten und das Veranstaltungsmanagement fallen in Rasts Zuständigkeitsbereich. Er weist rund 20 Jahre Erfahrung in der Medienbranche auf und ist seit 2015 in leitender Funktion für "Die Presse" tätig. Ebenfalls ab heute wird Stefan Körner als Prokurist Mitglied der erweiterten Geschäftsführung, er war seit 2020 "Chief Operating Officer" bei der "Presse". Mit den Bestellungen von Rast und Körner, die "in ihren bisherigen Zuständigkeitsbereichen wesentliche unternehmerische Weichenstellungen erfolgreich verantwortet" hätten, sorge man für Kontinuität, wird Langanger in der Aussendung zitiert. Für die inhaltliche Ausrichtung bleibt Rainer Nowak als Chefredakteur, Herausgeber und Geschäftsführer verantwortlich, für Finanzen und Human Resources ist Herwig Langanger als Vorsitz der Geschäftsführung zuständig.