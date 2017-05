Es kann nur einen Volks-Rock’n’Roller geben. Das fanden die Fans und Besucher von Madame Tussauds Wien und voteten mit überwältigender Mehrheit für Andreas Gabalier als neuer Wachsfigur. Ab Herbst wird der Superstar der volkstümlichen Musik in der Attraktion im Wiener Prater zu sehen sein. Gabalier hat angekündigt, seine Figur selbst zu enthüllen.

Der brandneue Zu-Wachs von Madame Tussauds Wien ist am Montag bekannt gegeben worden. "Wir freuen uns, dass die Wahl so eindeutig ausgegangen ist" sagt Arabella Kruschinski, Geschäftsführerin von Madame Tussauds Wien und öffnete das Kuvert: "Andreas Gabalier ist seit mehr als eineinhalb Jahren auf Platz 1 der meistgewünschten Wachsfiguren und wir freuen uns, ihn nun bald bei uns begrüßen zu dürfen."

© Madame Tussauds Wien

Bereits Anfang Februar 2017 wurden unter größter Geheimhaltung in einem Sitting in Graz über 250 Messungen getätigt und mehr als 150 Fotos von jedem Blickwinkel geschossen. Die dreistündige Prozedur ertrug der Star mit Gelassenheit und Humor.

© fabio@fabpix.co.uk 07971972977

"Es war eine große Freude und ich war natürlich sofort dafür zu haben. Ich freue mich riesig auf meinen Zwilling,” sagt Andreas Gabalier. Während seine Fans sehnsüchtig auf diesen Tag warten, ist in den Studios in London bereits die Arbeit in vollem Gange. Nach einem zweiten Sitting Anfang Mai beginnt nun die Detailarbeit, um die Figur dann nach einer ungefähr sechsmonatigen Herstellung präsentieren zu können.