Nach einer Reihe von "MTV Unplugged"-Konzerten in kleinerem Rahmen zieht es Andreas Gabalier wieder auf die ihm gewohnte große Bühne. Der selbst ernannte, steirische "Volks-Rock'n'Roller" macht im Winter 2018 auf einer Hallentour sechs Mal in Österreich Station, beginnend mit der Innsbrucker Olympiahalle am 29. November, wurde am Dienstag bekanntgegeben. Der Vorverkauf beginnt morgen.

(S E R V I CE - "Volksrock'n'Roller Tour 2018" am 29.11. in der Olympiahalle Innsbruck, 30.11. in der TipsArena Linz, 1.12. in der Stadthalle Graz, 6.12. in der Messehalle Dornbirn, 13.12. in der Salzburgarena, 15.12. in der Wiener Stadthalle. Tickets via www.oeticket.com, www.wien-ticket.at und für Wien bei www.stadthalle.com)