Andreas Gabalier gastiert im Frühling in Ischgl

Im Frühling treffen in Ischgl auf einer Seehöhe von 2.320 Metern Lederhose und Skianzug aufeinander: Andreas Gabalier wird am 14. April 2024 das "Top of the Moutain Spring Concert" bestreiten. Ab 13.00 Uhr wird der 38-jährige "Volks-Rock'n'Roller" auf der Ischlger Idalp Klassiker wie "I Sing a Liad für di", "Hulapalu" oder "Verdammt lang her" zum Besten geben, hieß es am Donnerstag vom Veranstalter zur APA.

Gabalier wird das Konzert noch während der laufenden Skisaison im Tiroler Oberland geben. Erst am 1. Mai stellen die Lifte ihren Betrieb ein. Zwei weitere Open Air-Konzerte sind im Frühling geplant, die Künstler wurden aber noch nicht bekannt gegeben. Zum Saisonstart im November wird heuer die US-amerikanische Sängerin Demi Lovato auftreten.

Mit dem in Graz aufgewachsenen Gabalier kommt einer der erfolgreichsten österreichischen Musiker in das Tiroler Wintersport-Eldorado. Er veröffentlichte sieben Studioalben, zuletzt machte er mit Wienerlied-Covers auf sich aufmerksam. Am 4. November beendet er seine aktuelle Tournee in der Wiener Stadthalle.