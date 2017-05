Bitte lasst uns anders wählen!

Kurz war die Zeit, in der uns die Politiker in Ruhe ließen. Zwei mühsame Wahlgänge zum Bundespräsidenten später müssen wir also wieder an die Urnen. Diesmal, um einen neuen Nationalrat zu wählen. Es ist ein schöner Wirbel, den Sebastian Kurz mit neuer Liste, alter Partei und der Forderung nach Neuwahlen verursacht hat. Kanzler Christian Kern ist sichtlich verärgert, FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache bietet sich als Alternative an - wie so oft in den vergangenen zwölf Jahren.

SPÖ, ÖVP und FPÖ werden auch weiterhin das Land dominieren. Wenn die zwei altgedienten Regierungspartner wegen unterschiedlicher Auffassungen und persönlicher Abneigungen die Legislaturperiode nicht mehr miteinander zu Ende bringen wollen, mag man das gutheißen oder nicht: So funktioniert eben Demokratie. Freilich muss sich erst weisen, wie ernsthaft manche wirkliche Veränderung anstreben. In "Im Zentrum“ auf ORF 2 hat Elisabeth Köstinger, eine Vertreterin des neuen Kurz-Kreises, in den Raum gestellt, man könne sich künftig vielleicht doch wieder eine Koalition mit der SPÖ vorstellen - unter der Voraussetzung, dass Kern weg ist.



Das hieße also, wir müssen doch nur wählen, weil die ÖVP eine Selbstfindungsgruppe aus sich gemacht hat? Und das muss der Steuerzahler blechen? Anders gefragt: Wollen sie uns zum Narren halten? Eine offenere Zurschaustellung des alten Spiels der immer gleichen Kräfte konnte die 38-jährige Kärntnerin nicht abgeben.



Genauso seltsam mutete die beleidigte Antwort Kerns an. Warum hat er noch lange herumgestritten, ob Kurz sein Vizekanzler wird oder doch nicht? Das ist doch nicht mehr kriegsentscheidend. Die Regierung ist tot, es lebe die Wahl, die hoffentlich zu einer anderen Regierungskonstellation führt. So viel die rot-schwarze Koalition in den vergangenen Jahrzehnten zum Wohle Österreichs beigetragen hat, so sehr haben sich die beiden Parteien am Ende zu unbeweglichen Trümmerhaufen ihrer eigenen glorifizierten Vergangenheit gemacht. Und zu sehr haben sie sich auf einen Egotrip begeben, der nicht das Land und die Partei in den Mittelpunkt stellt, sondern den politischen Kopf an der Spitze.

Macron mag aus Paris grüßen, dennoch: Politik sollte Verantwortung und nicht vor allem Inszenierung bedeuten. ÖVP und SPÖ können schon lange nicht mehr miteinander. Trotzdem - siehe Köstinger - ist es nicht gesagt, dass bei der nächsten Wahl nicht doch wieder ein rot-schwarzes Gespann auflebt. Was wir aus der Geschichte lernen: Mögen sich die Parteichefs auch noch so gut vertragen, die Parteifunktionäre tun es in jahrelanger Abneigung ganz bestimmt nicht so schnell. Hört man, wie die Parteigänger übereinander lästern, ist es ein Wunder, dass die Regierung überhaupt ein Jahr gehalten hat.



Deshalb ist es an der Zeit, ein Mehrheitswahlrecht zu beschließen, das die parlamentarische Mehrheit einer Gruppierung garantiert und gleichzeitig das Minderheitenrecht der Oppositionsparteien empfindlich stärkt. Dann können die jetzigen Streithanseln in demokratischen Abständen gewählt und abgewählt werden. Sie können wirklich Verantwortung übernehmen für das Land und sich nicht dauernd auf den unwilligen Koalitionspartner herausreden.



Das wäre eine Chance für die Politik, das Land und die Leute.