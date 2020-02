Nach einer Woche mit Warnstreiks gibt es am Montag einen neuen Anlauf zur Lösung des Konflikts um die Arbeitszeitverkürzung in der Sozialwirtschaft. Unterstürzung kommt von Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl - sie fordert eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, auch in anderen Branchen. Untersützung kommt auch für SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.